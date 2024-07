Espanha x França: onde assistir e horário pela Eurocopa

O confronto entre Espanha e França será realizado nesta terça-feira, 9 de julho, às 16h. O jogo acontecerá no estádio Allianz Arena, em Munique, Alemanha, e é válido pela fase de grupos da Eurocopa.

A seleção da Espanha, que lidera o Grupo B com 9 pontos e 3 vitórias em 3 jogos, enfrenta a França, segunda colocada do Grupo D com 5 pontos. A partida promete ser um duelo emocionante entre duas das principais potências do futebol europeu. A Espanha tem se mostrado uma equipe sólida e eficaz, enquanto a França, atual campeã mundial, busca manter sua invencibilidade na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo da Espanha x França hoje pela Eurocopa?

O jogo desta terça-feira, 16h, entre Espanha e França terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo da Espanha x França hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

