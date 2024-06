Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações pela Eurocopa

A partida entre Espanha e Croácia será realizada neste sábado, 15, às 13h, no Olympiastadion, em Berlim, na Alemanha. O confronto é válido pela Eurocopa e terá transmissão ao vivo no CazéTV.

A Espanha, atual campeã do torneio, entra em campo buscando manter seu domínio no futebol europeu. O time espanhol, liderado por grandes talentos, tem mostrado um desempenho sólido nas fases de qualificação. Por outro lado, a Croácia, conhecida por seu meio-campo habilidoso e pela forte defesa, pretende surpreender e avançar para as etapas finais do torneio.

Onde assistir ao vivo o jogo da Espanha x Croácia hoje pela Eurocopa?

O jogo deste sábado, às 13h, entre Espanha e Croácia terá transmissão ao vivo no CazéTV.

Como assistir online o jogo da Espanha x Croácia hoje?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV.

Onde assistir ao vivo o jogo da Espanha hoje pela Eurocopa?

O jogo deste sábado, às 13h, entre Espanha e Croácia terá transmissão ao vivo no CazéTV.

Como assistir online o jogo da Espanha hoje?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV.

Provável escalação da Espanha

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández e Alejandro Grimaldo; Dani Olmo, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams.

Provável escalação da Croácia

Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić e Joško Gvardiol; Luka Modrić, Marcelo Brozović e Mateo Kovačić; Lovro Majer, Ante Budimir e Andrej Kramarić.