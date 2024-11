Luta entre Tyson e Paul terá status de combate profissional; veja regras, horário e onde assistir

Mike Tyson, a lenda do boxe, enfrenta nesta sexta-feira, 15, o youtuber Jake Paul no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, às 22h (horário de Brasília). O combate é um dos mais aguardados e inusitados do ano.

A luta foi sancionada com status de profissional, ou seja, será um combate oficial e contará no histórico dos lutadores. Três juízes vão acompanhar a luta, que terá um vencedor oficial.

Um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Tyson, de 58 anos, tem um cartel de 50 vitórias em 58 lutas, sendo 44 por nocaute. Essa será a primeira luta profissional de Tyson desde 2005. Em 2020, o atleta fez uma luta de exibição que terminou empatada.

Jake Paul, de 27 anos, tem dez vitórias, sendo sete por nocaute, e apenas uma derrota. Entre seus feitos, destaca-se a vitória contra o brasileiro Anderson Silva. O combate mais recente do youtuber aconteceu em julho de 2024, quando venceu Mike Perry por nocaute técnico no sexto round

Regras da luta entre Tyson e Paul

Apesar do caráter profissional, a disputa terá algumas diferenças em relação às lutas tradicionais. Os rounds terão dois minutos cada, enquanto o padrão masculino é de três minutos. Se nenhum lutador for nocauteado, os juízes decidirão o vencedor. O confronto terá oito rounds, e não 10 ou 12.

Além disso, os atletas usarão luvas de 14 onças, mais pesadas que as habituais de 10 onças. Como Tyson tem mais de 36 anos, precisou ser avaliado pela comissão do Texas, apresentando exame físico, eletroencefalograma e eletrocardiograma.

A luta será o card principal da noite na categoria Peso-Pesado. A organização espera mais de 60 mil pessoas no AT&T Stadium, com arrecadação estimada de US$ 15 milhões (R$ 87,3 milhões), um recorde fora de Las Vegas.

Clima tenso na pesagem

Na véspera, o clima esquentou durante a pesagem. Tyson deu um tapa em Paul após a tradicional encarada, alegando ao New York Post que o youtuber havia pisado em seu pé. Paul minimizou o ocorrido, chamando o gesto de "tapa fofo" e prometendo nocautear a lenda.

Além da luta principal, o evento contará com duas disputas por cinturão: Katie Taylor contra Amanda Serrano, pelo peso-leve feminino, e Mario Barros enfrentando Abel Ramos pelo peso-meio-médio.

O Brasil também estará representado no evento: Whindersson Nunes enfrentará o indiano Neeraj Goyat em uma das lutas do card principal, na categoria peso-super-médio.

Onde assistir ao vivo a luta do Mike Tyson?

A luta será transmitida pela Netflix com narração e comentários em português.

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 22h de Brasília (20h na costa leste dos EUA)

Local: Arlington, Texas

Onde assistir: Netflix (é necessário ter assinatura do streaming para assistir)