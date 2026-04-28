Éder Militão ficará fora da Copa do Mundo 2026, diz site

Éder Militão ficará fora da Copa do Mundo, segundo o Globo Esporte. O zagueiro do Real Madrid teve confirmada, nesta terça-feira, 28, a gravidade da lesão na coxa esquerda e será operado ainda hoje, na Finlândia.

A expectativa é de que o defensor retorne aos gramados apenas em outubro. Militão sofreu a lesão há uma semana, durante a vitória do Real Madrid sobre o Alavés, por La Liga, no estádio Santiago Bernabéu.

O jogador sentiu incômodo após uma finalização e foi substituído ainda no fim do primeiro tempo. A avaliação inicial indicava que o problema poderia não ser grave, mas o diagnóstico piorou ao longo dos últimos dias.

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Segundo o ge, feridas no local dificultaram a identificação exata da lesão em um primeiro momento. O Real Madrid já demonstrava pessimismo por causa da reincidência na região que havia afastado Militão dos gramados por quatro meses, entre dezembro e março.

O zagueiro passou por nova ressonância na segunda-feira, em Madrid, e pediu avaliação de um especialista. Na noite do mesmo dia, viajou para Turku, na Finlândia, onde recebeu o diagnóstico definitivo nesta manhã, segundo o ge.

A indicação médica foi de que a lesão é grave e poderia evoluir para uma ruptura total do tendão, com risco de comprometer o restante da carreira. Militão, segundo o site, aceitou a orientação para realizar cirurgia.

A ausência na Copa representa novo impacto em um ciclo marcado por lesões. Aos 28 anos, o defensor sofreu nove problemas físicos e ficou mais de 600 dias inativo no período citado.

Militão disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira. Com a nova lesão, o jogador passa a mirar o Mundial de 2030, que será sediado por Espanha, Portugal e Marrocos.