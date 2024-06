Qual é o tamanho da fortuna do tenista Novak Djokovic?

Novak Djokovic, um dos maiores nomes da história do tênis, acumulou uma fortuna impressionante ao longo de sua carreira. O sérvio, conhecido por sua dedicação, habilidade técnica e espírito competitivo, não apenas conquistou títulos em quadra, mas também acumulou prêmios financeiros que o colocam entre os atletas mais ricos do mundo.

Djokovic, nascido em Belgrado, em 22 de maio de 1987, iniciou sua carreira profissional em 2003 e rapidamente se destacou no circuito internacional. Ao longo dos anos, ele acumulou um impressionante número de títulos, incluindo 24 Grand Slams, uma marca que o coloca entre os maiores vencedores de todos os tempos. Entre suas conquistas estão dez títulos no Australian Open, sete em Wimbledon, quatro no US Open e três em Roland Garros.

Premiações milionárias

Os prêmios em dinheiro conquistados por Djokovic refletem seu sucesso contínuo e dominância no esporte. Até o momento, ele acumulou mais de US$ 172 milhões (cerca de R$ 861 milhões) em premiações oficiais, tornando-se o tenista com a maior quantia já arrecadada em prêmios na história do esporte. Esse valor não inclui seus contratos de patrocínio e outras fontes de renda, que aumentam substancialmente sua fortuna.

Além das premiações, Djokovic possui contratos lucrativos com diversas marcas globais. Entre seus patrocinadores estão empresas renomadas como Lacoste, Asics, Peugeot e a fabricante de equipamentos de tênis Head. Esses contratos de patrocínio contribuem significativamente para sua receita anual, que é estimada em torno de US$ 38 milhões (aproximadamente R$ 190 milhões) por ano, segundo a Forbes.

Patrimônio

Djokovic não se limitou apenas aos ganhos provenientes do tênis e dos patrocínios. Ele investiu sabiamente em diversas áreas, incluindo imóveis, restaurantes e uma linha própria de produtos de bem-estar. Seus investimentos imobiliários incluem propriedades de luxo na Europa e nos Estados Unidos, valorizando ainda mais seu patrimônio.

O tenista também é proprietário da Novak Djokovic Foundation, uma organização filantrópica que se dedica a apoiar projetos de educação infantil na Sérvia. A fundação já beneficiou milhares de crianças, reforçando o compromisso de Djokovic com sua terra natal e sua responsabilidade social.

Conquistas

Além dos 23 títulos de Grand Slam, Djokovic possui uma série de outras conquistas que solidificam sua posição como um dos maiores de todos os tempos no tênis. Ele venceu o ATP Finals sete vezes e conquistou 40 títulos de Masters 1000, sendo o recordista nesses torneios de prestígio. Djokovic também tem no currículo uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008, representando a Sérvia.

Djokovic é conhecido por sua capacidade de adaptação em diferentes superfícies, o que se reflete em seus títulos em quadras de grama, saibro e piso duro. Sua consistência e longevidade no topo do ranking mundial são testemunhos de seu talento e dedicação ao esporte.