Cruzeiro x Boca Juniors: horário, onde assistir e prováveis escalações

Kaio Jorge: Atleta busca recuperar bom momento vivido na Raposa ((Foto: Pedro Vilela/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h59.
Cruzeiro x Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.
A Raposa busca se recuperar após ser derrotada pela Universidad Católica na última rodada do torneio e sabe da importância da vitória, uma vez que está na terceira posição do grupo C.
Já os argentinos são líderes da chave, com duas vitórias, e buscam mais um triunfo para encaminharem a classificação.
A Raposa, embora tenha levado um susto na Libertadores no último jogo, vem embalada no Brasileirão. A equipe venceu o Remo no fim de semana e se afastou da zona de rebaixamento.
Cássio, Fagner, Marquinhos e Neyser Villarreal seguem lesionados e são baixas confirmadas para o duelo desta terça-feira.
O Boca Juniors chega embalado para a competição. Sem perder há 14 jogos, a equipe vive sua melhor fase na temporada, incluindo uma vitória no clássico contra o River Plate.
Battlaglia, Cavani, Marchesín e Palacios são os lesionados da equipe argentina. No geral, Ubeda deve ter a formação titular à disposição.
O duelo entre Cruzeiro x Boca Juniors terá transmissão da ESPN e Disney+.
Matheus Cunha; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado e Aranda; Bareiro e Merentiel.