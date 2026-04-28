Cruzeiro x Boca Juniors: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro x Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

A Raposa busca se recuperar após ser derrotada pela Universidad Católica na última rodada do torneio e sabe da importância da vitória, uma vez que está na terceira posição do grupo C.

Já os argentinos são líderes da chave, com duas vitórias, e buscam mais um triunfo para encaminharem a classificação.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

A Raposa, embora tenha levado um susto na Libertadores no último jogo, vem embalada no Brasileirão. A equipe venceu o Remo no fim de semana e se afastou da zona de rebaixamento.

Cássio, Fagner, Marquinhos e Neyser Villarreal seguem lesionados e são baixas confirmadas para o duelo desta terça-feira.

Como chega o Boca Juniors para o confronto

O Boca Juniors chega embalado para a competição. Sem perder há 14 jogos, a equipe vive sua melhor fase na temporada, incluindo uma vitória no clássico contra o River Plate.

Battlaglia, Cavani, Marchesín e Palacios são os lesionados da equipe argentina. No geral, Ubeda deve ter a formação titular à disposição.

Onde assistir a Cruzeiro x Boca Juniors

O duelo entre Cruzeiro x Boca Juniors terá transmissão da ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Boca Juniors (Técnico: Cláudio Úbeda)

Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado e Aranda; Bareiro e Merentiel.