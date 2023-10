Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalações e horário da final da Libertadores feminina

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 21, às 20h30, no estádio Pascual Guerrero em em Santiago de Cali, Colômbia. A partida é válida pela final da Libertadores feminina.

Com 100% de aproveitamento na competição, Palmeiras e Corinthians entraram na Libertadores como favoritos ao título. O maior campeão, o Timão, enfrenta o atual vencedor Palmeiras no considerado maior derby do futebol feminino.

Para chegar a final, as meninas do Palmeiras se classificaram em primeiro no grupo. Na fase de mata-mata, a equipe bateu o Olímpia e o Atlético Nacional, nas quartas e semi, respectivamente.

Do outro lado, o Timão, também se classificou em primeiro do grupo e para ir a final, venceu o América de Cali nas quartas e o Internacional na semi.

Escalação do Corinthians contra o Palmeiras

Lelê; Mariza, Tarciane e Yasmin; Luana Bertolucci, Gabi Zanotti, Duda Sampaio e Gabi Portilho e Tamires; Millene Fernandes e Jheniffer.

Escalação do Palmeiras contra o Corinthians

Amanda; Poliana, Flavia Mota e Katrine; Bruna Calderan, Andressinha (Lorena Benítez [Yamila]), Duda Santos, Laís Estevam (Rosa Miño) e Camilinha; Amanda Gutierres e Bia Zaneratto (Letícia)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Palmeiras hoje pela Libertadores feminina?

O jogo deste sábado, às 20h30, entre Corinthians e Palmeiras terá transmissão exclusiva no SporTV 2, Bandsports, Canal GOAT (YouTube) e PlutoTV.

Como assistir online Corinthians x Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Quanto o campeão da Libertadores Feminina ganha pelo título conquistado?

A Conmebol oferece 50 mil dólares (R$ 252 mil) pela participação, além de 1,7 milhão (R$ 8,6 milhões) para o 1º lugar e 600 mil dólares (R$ 3,03 milhões) para o vice-campeão.