Corinthians x América MG: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e América MG se enfrentam neste domingo, 22, às 18h30, no estádio do Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Na Neo Química Arena, o Corinthians encara o lanterna América MG buscando retomar o caminho das vitórias. A equipe vem de um empate frustrante contra o Fluminense, após sair vencendo por 3 a 1.

Do outro lado, o América MG, perdeu para o líder Botafogo na última rodada e permanece na lanterna da competição. A equipe não vence a seis jogos e somou apenas 18 pontos até aqui.

Escalação do Corinthians contra o América MG

Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Gil e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Rojas), Yuri Alberto e Romero

Escalação do América MG contra o Corinthians

Cavichioli; Éder, Maidana e Avelar; Matheus Henrique, Martínez, Juninho, Alê e Nicolas; Mastriani e Felipe Azevedo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Corinthians e América MG terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir online Corinthians x América MG hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?

25/10 - Cuiabá x Corinthians - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do América MG ?