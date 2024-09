A partir desta semana, a Terra ganhará uma nova "Lua" temporária: o asteroide 2024 PT5. Atraído pela gravidade do nosso planeta, esse pequeno corpo celeste passará a orbitar a Terra por um breve período de 53 dias, até o dia 25 de novembro.

O asteroide 2024 PT5, com cerca de 10 metros de diâmetro, foi identificado por pesquisadores da Universidad Complutense de Madrid. Ele pertence ao grupo dos asteroides Arjuna, conhecidos por suas órbitas ao redor do Sol que são semelhantes à da Terra, a aproximadamente 150 milhões de quilômetros.

Às vezes, a gravidade da Terra afeta esses asteroides, fazendo com que alguns sejam temporariamente capturados. Isso aconteceu com o 2024 PT5, detectado em 7 de agosto de 2024 pelo sistema ATLAS, operado pela NASA e pela Universidade do Havaí, a partir de telescópios localizados em Sutherland, na África do Sul.

Embora a captura de asteroides pela Terra seja rara, casos como o do asteroide CD3, que permaneceu em órbita por três anos a partir de 2020, mostram que isso pode acontecer. No entanto, capturas longas são exceções. No caso do 2024 PT5, ele será temporariamente mantido pela gravidade terrestre, mas não completará uma órbita completa antes de voltar ao seu caminho ao redor do Sol.

Esse fenômeno ocorre quando asteroides se aproximam da Terra com baixa velocidade, permitindo sua captura por um curto período. Após 53 dias, o 2024 PT5 seguirá sua trajetória sem riscos para o nosso planeta.

Como observar as 'duas luas' ?

Apesar do apelido "mini Lua", o asteroide 2024 PT5 é pequeno demais para ser visto a olho nu, com seus modestos 10 metros de diâmetro, bem menor que a Lua, que possui 3.475 km de diâmetro. Somente telescópios especializados poderão capturar sua passagem.

A visita do 2024 PT5 oferece uma excelente oportunidade para astrônomos de diversas instituições estudarem mais sobre os asteroides do grupo Arjuna. Esses estudos podem fornecer novos insights sobre a composição e a origem desses corpos celestes. Instituições ao redor do mundo estarão monitorando atentamente o fenômeno, buscando informações valiosas.