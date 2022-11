Copa no Catar: Jude Bellingham, da Inglaterra, quebra recorde em primeiro jogo contra Irã

É o segundo dia da Copa do Mundo no Catar e recordes históricos já estão sendo feitos. Da Inglaterra, Jude Bellingham se tornou o primeiro jogador nascido no século 21 a fazer um gol em uma copa.

Nascido em 29 de junho de 2003, o inglês tem apenas 19 anos de idade. É a primeira vez que alguém nascido depois de 2000 faz um gol na Copa do Mundo.

O gol foi feito numa partida do time contra o Irã nesta segunda-feira, 21. Era a primeira rodada do grupo B.

A Inglaterra teve uma vitória de lavada, ganhando de 6 a 2. Bellingham foi o primeiro do time a golear, aos 34 minutos do primeiro tempo.

Não é o primeiro recorde do meio-campista: o jovem inglês estreou pelo Birmingham aos 16 anos de idade, superando o futebolista Trevor Francis. Um ano depois, o clube alemão de Dortmund pagou cerca de R$ 161 milhões por Bellingham, o valor mais alto para um jogador de apenas 17 anos.

Antes do jogo, a grande esperança dos ingleses era o atacante Harry Kane, que foi artilheiro da última Copa do Mundo. Porém, entre as seis goleadas da Inglaterra, nenhuma foi dele.

Está é a 15ª Copa do Mundo que os ingleses disputam. Apesar de ser um dos favoritos para ganhar a competição, a equipe não vencia há seis jogos, com três empates e três derrotas.

Sem tanta tradição no futebol, o Irã fez uma boa campanha nas eliminatórias e vem de dois amistosos sem derrotas, uma vitória contra o Uruguai e um empate contra Senegal. Esta é a quinta Copa do Mundo que o Irã disputa.

