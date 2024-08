Chaveamento da Libertadores 2024: confira todos os confrontos até a decisão

O chaveamento da Libertadores 2024 foi definido no sorteio dos confrontos das oitavas de final, com sete times brasileiros ainda na disputa pelo título do torneio.

De um lado da chave, o atual campeão, Fluminense, enfrenta o Grêmio nas oitavas de final, enquanto o Atlético-MG também completa essa parte do torneio. No outro lado, Flamengo, São Paulo, Botafogo e Palmeiras se destacam, com Palmeiras e Botafogo se enfrentando diretamente.

Quando será a final?

A grande final da Libertadores está agendada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, capital da Argentina.

Resultados das oitavas:

Grêmio 2 x 1 Fluminense

San Lorenzo (ARG) 1 x 1 Atlético-MG

Colo-Colo (CHI) 1 x 0 Junior Barranquilla (COL)

Peñarol 4 x 0 The Strongest

Talleres 0 x 1 River Plate

Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Jogos desta quinta:

Flamengo x Bolívar

São Paulo x Nacional-URU

Datas da Libertadores 2024

Oitavas de final: 13 a 22 de agosto

Quartas de final: 18 a 25 de setembro

Semifinais: 23 a 30 de outubro

Final: 30 de novembro (em Buenos Aires)