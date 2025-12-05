Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo A

O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 já está definido após o sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta. A competição terá um formato inédito, com 48 seleções divididas em 12 grupos, e será sediada por México, Canadá e Estados Unidos.

No Grupo A, os integrantes são: México (cabeça de chave e país-sede)

(cabeça de chave e país-sede) Coreia do Sul

África do Sul

Repescagem Europa D (vaga que será disputada entre Dinamarca, Macedônia do Norte, Tchéquia ou Irlanda). Análise do Grupo A O México, jogando em casa, terá a vantagem do fator local e da torcida, mas não terá vida fácil. Promete ser um dos grupos mais equilibrados do Mundial, sobretudo se Dinamarca ou República Tcheca forem a seleção representante da Europa no grupo. Contexto do torneio Formato : 12 grupos com 4 seleções cada; avançam os dois primeiros e os oito melhores terceiros colocados para a fase de 32 equipes.

: 12 grupos com 4 seleções cada; avançam os dois primeiros e os oito melhores terceiros colocados para a fase de 32 equipes. Datas : 11 de junho a 19 de julho de 2026.

: 11 de junho a 19 de julho de 2026. Abertura: México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.