Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo A

México: país será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16h41.
O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 já está definido após o sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta. A competição terá um formato inédito, com 48 seleções divididas em 12 grupos, e será sediada por México, Canadá e Estados Unidos.
No Grupo A, os integrantes são:
O México, jogando em casa, terá a vantagem do fator local e da torcida, mas não terá vida fácil. Promete ser um dos grupos mais equilibrados do Mundial, sobretudo se Dinamarca ou República Tcheca forem a seleção representante da Europa no grupo.