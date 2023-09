Copa do Brasil: São Paulo tem 74% de chances de ser campeão, aponta casa de apostas

Neste domingo, 24, São Paulo e Flamengo entram em campo às 16h, no Morumbi, para a grande decisão da Copa do Brasil de 2023. De um lado, a equipe tricolor tem a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e contará com o apoio de sua torcida na busca pelo título inédito em sua história. Do outro, o time rubro-negro carioca precisará superar as desavenças internas se quiser reverter o placar.

De acordo com a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, o São Paulo tem 74% de chances de se tornar campeão da Copa do Brasil em 2023 – odd de 1.2, ou seja, para cada R$1 apostado no título da equipe tricolor, o retorno será de R$1,20. Mas todo resultado é possível e uma reviravolta do Flamengo não pode ser descartada. Segundo a casa de apostas, são 26% de probabilidade de título para o Mengão (odd de 3.5).

Na partida deste domingo, o São Paulo tem 41% de chances de vitória (odd de 2.25), contra 31% do Flamengo (3.0). A probabilidade de empate, que dá o título para o São Paulo, é de 28% (3.25).

São Paulo tinha menos de 5% de chances de título no início da temporada

Por nunca ter vencido a Copa do Brasil em sua história, o São Paulo não era considerado um dos favoritos para o título da competição em 2023. De acordo com a Betfair, a equipe tinha somente 5% de chances de título (odd de 21.0). Ou seja, o torcedor que apostou R$100 no título do São Paulo em fevereiro, tem grandes chances de levar uma bolada de R$2.100 caso o time paulista realmente se consagre campeão.

Já o Flamengo era tido como o principal candidato com 15% de chances de título em 2023 (odd de 4.5). Em 2022, a equipe carioca venceu a Copa do Brasil pela quarta vez sob o comando de Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo.

Grêmio era a equipe favorita para os apostadores; São Paulo ocupava a 9º posição

Considerando o período das três primeiras rodadas da competição (22 de fevereiro e 28 de abril), a Betfair constatou que o Grêmio foi a equipe que recebeu a maior quantidade de apostas, representando 24,8% do volume e 25,6% do dinheiro apostado. A equipe gaúcha foi eliminada pelo Flamengo nas semifinais.

Já o São Paulo era apenas o 9º time na lista de favoritos ao título durante fevereiro e abril, com o mesmo volume de apostas que o Remo (1,88%)

Depois do Grêmio, Palmeiras (20,7% do volume de apostas), Flamengo (8,3%) e Corinthians (7,5%) eram as equipes favoritas para os apostadores, segundo análise da Betfair.

55% de chances de Sampaoli sair de campo antes do apito final

Um dos momentos que mais repercutiu no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil foi a saída de campo de Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, antes do apito final no primeiro tempo. A cena gerou incômodo em parte da torcida rubro-negra e aumentou a pressão para a permanência do técnico argentino em terras cariocas.

Segundo a Betfair, as chances de Sampaoli repetir o feito e deixar o campo antes do apito final no jogo deste domingo (24) são de 55%. A casa de apostas indica também 55% de probabilidade do técnico ser demitido após a partida independente do resultado.

Zero a zero garante título do São Paulo, mas chances de gol são de 94%

De acordo com a análise da Betfair, a final da Copa do Brasil no Morumbi terá gols: são 94% de chances de pelo menos um gol a qualquer momento da partida (odd de 1.06). Além disso, o placar mais provável para a partida é de 1 a 1 com 18% de chances (odd de 5.5).