Neste domingo, 24 acontece o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Para a equipe paulista, essa é a chance de vencer um título inédito nos seus quase 90 anos de história.

É normal se perguntar por que o São Paulo não possui título da Copa do Brasil. Afinal, uma equipe que já venceu três vezes o título mundial causa espanto por nunca ter vencido a competição.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Uma vez chegaram perto, mas não conseguiram: há 23 anos atrás, o time chegava na final contra o Cruzeiro, e com Raí no meio campo. De lá pra cá, o São Paulo nunca mais chegou a final até este ano, e para isso, existe uma explicação.

Por que o São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil?

Para entender o motivo do São Paulo nunca ter vencido a Copa do Brasil, é preciso contar a história da competição. A Copa do Brasil foi criada em 1989, época em que o Campeonato Brasileiro, então principal competição nacional, havia sido jogado com várias fórmulas, e com um entendimento bastante confuso.

No seu ano de criação, até 1993, a CBF estipulou que a Copa do Brasil teria um vencedor todos os anos. A partir de 1994, a instituição definiu que quem vencesse três vezes, levaria a taça em definitivo, o que aconteceu com Grêmio em 2001, primeiro tricampeão.

Após a posse definitiva pela equipe gaúcha, a CBF criou um novo troféu com o mesma ideia, porém de 2002 a 2007, não teve uma equipe tricampeã.

Isso porque entre 2001 e 2012, quem jogava a Copa do Brasil não disputava a Libertadores, e isso impedia o clube de disputar a Copa no ano seguinte, pois o vencedor se classificava para o torneio continental.

No caso do São Paulo, a equipe disputou a Libertadores de 2004 a 2010, um dos períodos mais vitoriosos da equipe. Torcedores alegam que os grandes esquadrões que o São Paulo teve em sua história, não disputaram a competição, fazendo com que o time nunca tenha vencido.

Quantos títulos de Copa do Brasil tem o Flamengo?

O Flamengo possui quatro títulos da competição: 1990, 2006, 2013 e 2022.

Quantas conquistas o São Paulo tem pela Copa do Brasil?

O São Paulo ainda não possui título da Copa do Brasil.

Quem é o maior campeão da Copa do Brasil?

O maior campeão da competição é o Cruzeiro com seis títulos.

Premiação da Copa do Brasil 2023

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano poderá receber até R$ 92 milhões. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A do Brasileirão e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.