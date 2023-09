São Paulo x Flamengo: Gato vidente prevê qual dos times será o campeão da Copa do Brasil; confira

A final da Copa do Brasil promete ser intensa neste fim de semana, com disputa entre São Paulo e Flamengo pelo título. As torcidas de ambos os lados estão tensas com o desfecho da competição, mas o resultado do jogo foi previsto e anunciado por uma criatura inesperada, um gato.

Conhecido no TikTok por fazer previsões dos jogos de futebol, o Gatinho Milu acertou em sua visão que o São Paulo passaria por Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil.

Leia Também: São Paulo x Flamengo: ainda há ingressos para a final da Copa do Brasil? Confira

Desta vez, o tutor de Milu, Natan, repetiu aplicou o mesmo método para descobrir quem será o campeão da competição, o Tricolor Paulista ou o Flamengo.

No vídeo, ele colocou dois potes com rações para o felino vidente escolher, representando os dois times. Depois de ser solto pelo dono, Milu parou diante dos potes e, em poucos segundos, avançou sobre aquele com o símbolo do São Paulo, indicando a vitória do tricolor.

Confira a previsão de Milu a seguir:

Disputa acirrada

No entanto, os rivais encontram-se em posições diferentes na competição, o que pode deixar o confronto mais acirrado. No domingo, 17, o São Paulo derrotou o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, nos primeiros momentos da decisão.

O Rubro-Negra entrou em campo como grandes expectativas por ser tetracampeão da Copa do Brasil. Caso vencesse o jogo deste domingo, o time ficaria entre os maiores vencedores da competição, especialmente pelo que seria sua segunda conquista consecutiva.

Já o São Paulo começou a Copa do Brasil com classificações sobre Ituano e Sport. Em seguida, nas quartas, derrotou o Palmeiras, um de seus principais rivais. Depois, o elenco, liderado por Dorival Junior, virou sobre o Corinthians depois de sofrer uma derrota no jogo de ida.

Neste momento decisivo, o São Paulo esperando levar a taça inédita.

Escalação do São Paulo contra o Flamengo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri.

Escalação do Flamengo contra o São Paulo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Vitor Hugo e Gerson; Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da final Flamengo x São Paulo pela Copa do Brasil

O jogo deste domingo às 16h entre Flamengo x São Paulo terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

Como assistir online a final da Copa do Brasil 2023

Você pode assistir online a final da Copa do Brasil pela Amazon Prime Video e Globoplay.

Premiação da Copa do Brasil 2023

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano poderá receber até R$ 92 milhões. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A do Brasileirão e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.