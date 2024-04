Copa do Brasil 2024: veja datas e horários dos jogos da 3º fase

Nesta segunda-feira, 22, a CBF divulgou a tabela completa dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2024, incluindo datas e horários. Os confrontos foram determinados por sorteio realizado na sede da entidade nesta quarta-feira, 17.

Nesta etapa, os jogos serão disputados em sistema de ida e volta e estão programados para os dias 30 de abril, 1º e 2 de maio. A partida de abertura será entre Bahia e Criciúma, às 19h (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador. Todos os confrontos de volta ocorrerão entre os dias 21 e 23 do próximo mês.

Ontem, o Sampaio Corrêa (MA) anunciou que transferiu a partida de ida contra o Fluminense para o estádio Kleber Andrade, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. O jogo será às 16h da quarta-feira. Como o dia 1º de maio é feriado (Dia do Trabalhador), metade dos jogos (8 de 16) será realizada nessa data.

Na quinta-feira, às 19h30, o São Paulo enfrenta o Águia de Marabá (PA) no Mangueirão, em Belém. No entanto, a CBF alerta que pode mudar o local da partida se os laudos técnicos exigidos pela entidade não forem apresentados. O mesmo se aplica ao confronto entre Sousa (PB) e Bragantino, no Marizão, em Sousa, às 18h da quarta-feira.

O critério de gol fora de casa não será utilizado como desempate. Neste caso, quando ocorrer a soma dos dois resultados, a classificação será decidida nos pênaltis.

As equipes que disputam a Libertadores entrarão na competição a partir desta fase, incluindo o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. Além disso, participarão o campeão da Copa do Nordeste (Ceará), da Copa Verde (Goiás) e da Série B (Vitória) do ano anterior, bem como o Athletico-PR, de acordo com o ranking da CBF.

Quanto os participantes devem receber?

Nesta etapa, todos os participantes receberão uma cota igual, no valor de R$ 2,2 milhões. Para aqueles que avançarem para as oitavas de final, a premiação será aumentada para R$ 3,4 milhões.

Confira a seguir todos os jogos da Copa do Brasil

Jogos de ida

30/4 - terça-feira

19h - Bahia x Criciúma (Arena Fonte Nova)

20h - Operário-PR x Grêmio (Germano Kruger)

21h30 - Atlético-MG x Sport (Arena MRV)

1/5 - quarta-feira

16h - Sampaio Corrêa x Fluminense (Kleber Andrade)

16h - Brusque x Atlético-GO (Arena Joinville)

18h - Sousa x Red Bull Bragantino (Marizão)

18h - Ypiranga-RS x Athletico-PR (Colosso da Lagoa)

19h - Fortaleza x Vasco (Arena Castelão)

20h - América-RN x Corinthians (Arena das Dunas)

21h30 - Flamengo x Amazonas (Maracanã)

21h30 - Internacional x Juventude (Beira Rio)

2/5 - quinta-feira

19h - Botafogo x Vitória (Nilton Santos)

19h30 - Águia de Marabá x São Paulo (Mangueirão)

20h30 - CRB x Ceará (Rei Pelé)

21h30 - Goiás x Cuiabá (Hailé Pinheiro)

21h30 - Palmeiras x Botafogo-SP (Allianz Parque)

Jogos de volta

21/5 - terça-feira

19h - Vitória x Botafogo (Barradão)

20h - Corinthians x América-RN (Neo Quimica Arena)

21h30 - Vasco x Fortaleza (São Januário)

22/5 - quarta-feira

18h30 - Red Bull Bragantino x Sousa (Nabi Abi Chedid)

19h - Fluminense x Sampaio Corrêa (Maracanã)

19h - Atlético-GO x Brusque (Antônio Accioly)

19h - Sport x Atlético-MG (Arena de Pernambuco)

19h30 - Grêmio x Operário-PR (Arena do Grêmio)

20h - Athletico-PR x Ypiranga-RS (Ligga Arena)

21h - São Paulo x Águia de Marabá (Morumbis)

21h30 - Amazonas x Flamengo (Arena da Amazônia)

21h30 - Juventude x Internacional (Alfredo Jaconi)

23/5 - quinta-feira