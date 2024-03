Copa do Brasil 2024: veja os classificados para a terceira fase e como será o sorteio

Nesta quinta-feira, 14, foram definidos os últimos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Ao todo, 32 times disputarão a competição, com jogos de ida e volta marcados para o final de abril.

Nesta segunda fase, 20 times que estão desde o começo da competição, se juntam a outras 12 que já estavam diretamente na terceira fase. São elas: Ceará, Goiás, Vitória, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Bragantino e Athletico-PR.

Como será o sorteio da Copa do Brasil?

As equipes serão dividas em dois potes, onde será levado em consideração o ranking da CBF. Os 16 melhores times na relação farão parte do pote 1, enquanto as demais equipes ficam no pote 2.

Veja os classificados para a terceira fase da Copa do Brasil 2024

Fluminense

São Paulo

Palmeiras

Grêmio

Atlético-MG

Flamengo

Botafogo

Red Bull Bragantino

Athletico-PR

Goiás

Ceará

Vitória

Atlético-GO

Operário-PR

Vasco da Gama

Sousa-PB

CRB

Cuiabá

Brusque

Bahia

Ypiranga-RS

Sport

Internacional

Sampaio Corrêa-MA

América-RN

Juventude-RS

Corinthians

Criciúma

Águia de Marabá

Fortaleza x Retrô-PE;

Botafogo-SP x Anápolis-GO

Maringá-PR x Amazonas

Quando será a terceira fase da Copa do Brasil