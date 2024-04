Atlético-MG x Peñarol: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Atlético-MG e Peñarol se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 19h, na Arena MRV, em Minas Gerais. A partida é pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América e terá transmissão da Paramount+.

O Atlético-MG e o Peñarol se preparam para um confronto emocionante, com ambos os times chegando embalados por vitórias recentes. O Galo, após derrotar o rival Cruzeiro por 3 a 0, busca manter o ímpeto ofensivo, demonstrado pelos nove chutes realizados na última partida.

Enquanto isso, o Peñarol lidera o Campeonato Uruguaio após vencer o Boston River por 3 a 1, mostrando sua força também fora de casa. Com um histórico equilibrado entre as equipes, com uma vitória para cada lado nos dois confrontos anteriores, a expectativa é de um jogo disputado e emocionante.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x Peñarol hoje pela Libertadores?

O jogo desta terça-feira, às 19h30 , entre Atlético-MG e Peñarol terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x Peñarol hoje?

Você pode assistir a partida online através da Paramount+.

Provável escalação do X

Everson; Saravia, Jemerson (Igor Rabello), Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Alan Franco, Battaglia (Otávio), Gustavo Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk

Provável escalação do Y

e Amores; Mayada, Guzmán Rodríguez, Óscar Méndez e Olivera; Damián García, Leo Fernández e Gastón Ramírez; Darias, Silvera e Cabrera