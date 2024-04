Sorteio da 3º fase da Copa do Brasil 2024: veja onde assistir ao vivo, horário e os potes

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, 17, às 14h30, na sede da CBF, localizada no Rio de Janeiro.

Ao todo, serão 32 times participantes, sendo 20 deles classificados da segunda fase e os outros 12 que ingressam na competição nesta etapa: equipes que disputam a Libertadores, além de Athletico (nono colocado no Brasileirão 2023), Ceará (atual campeão da Copa do Nordeste), Goiás (vencedor da Copa Verde) e Vitória (campeão da Série B).

Confira os potes

As 32 equipes serão divididas em dois potes, com base na posição de cada uma no ranking da CBF. Os times de um pote enfrentarão os do outro, proporcionando confrontos interessantes nesta fase da competição.

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Quando começam os jogos?

A partir da terceira fase, os confrontos da Copa do Brasil serão disputados em formato de ida e volta, com a ordem dos mandos de campo definida por meio de sorteio.

A CBF definiu que os jogos da terceira fase ocorrerão nos dias 1º e 22 de maio.

Em caso de empate na soma dos resultados dos dois jogos, a decisão sobre a classificação será determinada através de cobranças de pênaltis. Por outro lado, o gol feito fora de casa não será utilizado como desempate.

A partir desta fase, a CBF estabeleceu também que os estádios onde serão realizados os jogos devem ter capacidade mínima para receber 10 mil torcedores.

Quanto vale o prêmio para a 3º fase da Copa do Brasil?

Nesta etapa, todos os clubes, independentemente de divisão, vão receber a mesma cota de participação: R$ 2,2 milhões.

Enquanto a classificação para as oitavas de finais equivale a uma cota de R$ 3,4 milhões.

Onde assistir ao sorteio da 3º fase da Copa do Brasil?

A transmissão ao vivo estará disponível no Sportv e no Globoplay.