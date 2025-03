Brasil x Argentina: saiba onde assistir, qual horário e possível escalação do jogo de hoje

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira, 25, para encarar a Argentina no clássico válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a partir das 21h (no horário de Brasília).

O Brasil terá seis mudanças em relação ao time que começou jogando contra a Colômbia, na rodada anterior. Entre os desfalques estão Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson. Além das ausências obrigatórias, o técnico Dorival Júnior optou por outras duas mudanças: Wesley assume a lateral-direita no lugar de Vanderson e Matheus Cunha entra no ataque.

O árbitro da partida será o colombiano Andres Rojas, auxiliado por Alexander Guzman e Richard Ortíz. O VAR ficará a cargo de John Perdomo, também da Colômbia.

Confira a escalação do Brasil

O time do Brasil deve entrar no jogo com a seguinte escalação: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André e Joelinton; Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha. ​

Argentina com retorno de De Paul, mas sem Messi

A equipe comandada por Lionel Scaloni também não vem completa. Messi e Lautaro Martínez estão fora por lesão, mas os argentinos terão o retorno de Rodrigo De Paul, que ficou de fora do jogo anterior por desconforto muscular. Ele deve substituir Giuliano Simeone.

Provável escalação da Argentina: ​ Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Thiago Almada e Julián Álvarez. ​

Qual o horário de Brasil x Argentina e onde assistir?

O confronto, que começa às 21h, terá transmissão ao vivo na TV Globo, com narração de Luis Roberto, e também no SporTV, com narração de Luiz Carlos Júnior.

Globoplay e o site Globo Esporte também exibem o jogo por streaming.