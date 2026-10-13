'Planeta fênix': astrônomos descobrem mundo que teria 'renascido' das cinzas de estrela morta

Astrônomos encontraram evidências de um planeta formado a partir dos restos de uma estrela moribunda, em um sistema localizado a cerca de 250 anos-luz da Terra. Apelidado de "planeta fênix", o mundo orbita uma anã branca e pode ser o primeiro caso conhecido desse tipo.

A descoberta foi apresentada em um estudo publicado na revista científica Nature Astronomy na última segunda-feira, 5.

O exoplaneta é um gigante gasoso, possivelmente um pouco mais massivo que Júpiter. A composição química indica que o mundo teria surgido de material lançado ao espaço durante os estágios finais da estrela que existia anteriormente no sistema.

Por ter se formado após a morte da estrela original, o objeto é classificado pelos pesquisadores como um planeta de segunda geração.

Como nasceu o 'planeta fênix'?

Normalmente, planetas se formam a partir do disco de gás e poeira existente ao redor de estrelas jovens. Foi dessa maneira que surgiram a Terra e os demais planetas do Sistema Solar.

O "planeta fênix", entretanto, teria seguido um caminho diferente. A estrela original, um pouco mais massiva que o Sol, chegou aos estágios finais de sua evolução e expeliu material para o espaço.

O remanescente desse processo tornou-se uma anã branca, objeto extremamente compacto que permanece após determinadas estrelas esgotarem seu combustível. Parte do material lançado pela estrela teria formado um disco ao redor desse remanescente. Foi desse material que o planeta teria surgido.

"Este é o primeiro exemplo de um planeta se formando ao redor de uma anã branca", afirmou Jamie Williams, pesquisador da Universidade de Warwick e principal autor do estudo.

A comparação com a fênix vem justamente dessa origem. Na mitologia, a criatura renasce das próprias cinzas. Nesse sistema, o planeta teria surgido dos restos deixados pela estrela.

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Composição revelou a origem

Uma das principais evidências está na composição química do planeta. Os pesquisadores encontraram abundância de nióbio, cobre e zinco. Esses elementos podem ser liberados por determinados tipos de estrelas durante seus estágios finais.

A presença desse padrão químico levou os cientistas a concluir que o planeta provavelmente se formou a partir do material expelido pela própria estrela.

Para investigar o sistema, a equipe utilizou informações dos telescópios espaciais Hubble, TESS e FUSE. Os pesquisadores esperam realizar novas observações com o Telescópio Espacial James Webb para testar as conclusões.

Um ano nesse planeta dura 4,4 dias

O planeta está extremamente próximo da anã branca. Uma volta completa ao redor da estrela leva apenas 4,4 dias, equivalente à duração de um ano nesse mundo.

A distância entre os dois corresponde a aproximadamente 4% da separação entre a Terra e o Sol. A proximidade expõe o planeta à intensa radiação ultravioleta emitida pela anã branca.

Como consequência, parte da atmosfera externa está evaporando e sendo atraída em direção ao remanescente estelar. Apesar das condições extremas, o sistema oferece pistas sobre como planetas podem surgir mesmo depois do fim da estrela original.

Outros planetas podem surgir

Possíveis planetas de segunda geração já foram identificados ao redor de pulsares, outro tipo de remanescente de estrelas. As anãs brancas, entretanto, são muito mais comuns.

Segundo Williams, mais de 95% das estrelas da Via Láctea deverão terminar sua evolução como anãs brancas. Isso abre a possibilidade de que existam outros mundos formados após a morte de suas estrelas.

O planeta recém-identificado não apresenta condições adequadas para a vida. Os pesquisadores, porém, consideram possível que planetas rochosos também possam surgir pelo mesmo processo.

Como anãs brancas esfriam gradualmente ao longo do tempo, os pesquisadores apontam que um planeta rochoso localizado na distância adequada poderia, em teoria, permanecer em uma região com temperaturas compatíveis com água líquida durante bilhões de anos.