Clubes da Série A aprovam aumento de estrangeiros no Brasileirão

Os 20 clubes do Brasileirão aprovaram o aumento do limite de jogadores estrangeiros em partidas da Série A. Agora, as equipes poderão usar até sete atletas de fora do país por jogo e não mais apenas cinco, como era anteriormente. A votação foi realizada hoje no Conselho Técnico de Clubes, evento que acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A entidade precisa agora atualizar seu sistema de súmulas.

Um dos beneficiados será o São Paulo, com oito jogadores de fora do Brasil. O Athletico, que tem sete estrangeiros no elenco, o Corinthians e o Grêmio, com seis atletas cada um, reforçaram o pedido. O Flamengo, que conta com quatro atletas de fora do Brasil no plantel, também será beneficiado. No ano passado, o Santos requisitou o aumento à CBF, mas a proposta foi ignorada.

No evento, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou que as punições para casos de racismo no futebol brasileiro serão mais duras. Haverá multa, perda de mando de campo e perda de pontos para os clubes que tiverem casos nos campeonatos geridos pela entidade, como o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, e as normas serão publicadas no Regulamento Geral de Competições (RGC).

Mais detalhes, como o valor da multa e a quantidade de pontos excluídos, ainda serão divulgados pela própria CBF. Até o dia de hoje, a entidade não previa punição por racismo no RGC.