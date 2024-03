Clubes brasileiros superam R$ 1 bilhão em contratações com auxílio de scouting; entenda o que é

A janela de transferências do futebol brasileiro fechou na última quinta-feira, 7 e ultrapassou mais de R$1 bilhão em investimentos. Durante todo o mercado deste ano, os departamentos de scouting desempenharam um papel crucial nos bastidores.

Seja no monitoramento de atletas ou na busca de novos talentos para contratar, esses profissionais se tornaram essenciais em meio à intensa competição nas ligas sul-americanas e aos desafios financeiros enfrentados por muitos clubes no país.

De acordo com o estudo da Sports Value, as equipes brasileiras atingiram R$ 10,6 bilhões em dívidas em 2022. Diante de tantos problemas econômicos, minimizar erros e gastar em contratações com coerência é fundamental.

Na visão dos especialistas, o departamento de scouting é responsável por analisar novos jogadores de acordo com as filosofias dos times. Habilidades técnicas e fatores extracampo são alguns dos pontos levados em consideração.

Thiago Freitas, ex-scouting e atual COO da Roc Nation Sports Brazil, empresa que faz a gestão de carreira de Endrick, Vini Jr e Lucas Paquetá, entre outros atletas, explica que o analista de desempenho estuda minuciosamente os jogadores da equipe, enquanto o scout explora o mercado, identificando talentos que podem enriquecer o elenco do clube.

“Com a crescente profissionalização do futebol, a pressão por resultados aumentou, e os profissionais desses departamentos tornaram-se fundamentais para um time que queira cumprir metas de desempenho a médio e longo prazo. Apesar de as SAFs terem impulsionado o reconhecimento dessa área no Brasil nos últimos anos, também vemos outras instituições menos estruturadas investindo em especialistas para aprimorar a avaliação de contratações, adicionando uma camada extra de responsabilidade às decisões. A presença desses especialistas não apenas profissionaliza o futebol, mas também promove escolhas mais informadas e estratégicas”, pontua Freitas.

O que é scouting?

O scouting refere-se ao processo de observar, avaliar e identificar talentos potenciais para reforçar uma equipe. Os profissionais responsáveis por essa atividade são conhecidos como olheiros, scouts ou, em alguns casos, observadores técnicos.

O objetivo principal do scouting é encontrar jogadores que possuam as habilidades e características desejadas pelo clube para melhorar seu desempenho. Os olheiros analisam uma ampla gama de aspectos, incluindo habilidades técnicas, físicas, táticas e mentais dos jogadores.

Eles observam partidas, analisam estatísticas, assistem a treinamentos e interagem com outros profissionais do futebol para obter informações sobre potenciais contratações.

Clubes que mais utilizaram scouting em contratações

Botafogo

Entre os clubes da Série A, o Botafogo é um que se destaca no investimento deste departamento. Jogadores importantes da temporada passada, como o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, ambos convocados para a Seleção Brasileira, foram indicações de Alessandro Brito, chefe do departamento de scout do clube.

Além desses dois nomes, posteriormente vendidos ao Lyon-Fra, o recém-contratado Luiz Henrique também passou pela análise dos especialistas e se tornou a contratação mais cara da janela, no valor de R$85,9 milhões.

Corinthians

O Corinthians é outro clube que adotou uma mudança radical para encontrar jogadores no mercado e concretizar novos reforços. Em 2024, após uma reformulação eleitoral, o Timão trouxe o profissional Thiago Gasparino para o novo Departamento de Análise de Mercado.

A contratação do ex-funcionário do clube espanhol Valladolid marcou uma mudança no Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) da equipe. Agora, a nova diretoria espera evitar que algumas contratações ocorram como no ano passado, quando não passaram por um processo de análise adequado, resultando em maus negócios, perda financeira e desempenho insatisfatório em campo.

Palmeiras

Outro caso que pode ser observado é o do Palmeiras, que enfrentou uma perda significativa no ano passado com a saída do analista Lucas Oliveira. O ex-colaborador do clube alviverde decidiu integrar-se ao Flamengo, sob o comando do técnico Tite, que fez questão de convidá-lo após o desempenho do profissional durante a última Copa do Mundo, disputada no Catar.

São Paulo

O São Paulo vivenciou uma situação semelhante no final de fevereiro. O atual técnico da Seleção, Dorival Júnior, trouxe para a equipe técnica dois profissionais que anteriormente integravam o Tricolor, incluindo o chefe de análise de mercado e do departamento de análise de desempenho. Essas mudanças ocorreram aproximadamente um mês e meio após a saída do treinador e sua comissão técnica do clube.

Fortaleza

Na Série A, outro destaque com departamento de scout é o Fortaleza, especialmente após a contratação do volante Hércules. O jogador foi destaque na capa da edição de abril da TFA Scouting, uma das principais referências em scout e mapeamento de mercado na Europa. Com apenas 22 anos, o atleta teve o perfil minuciosamente analisado, sendo comparado a talentos globais como o volante francês Rabiot, da Juventus e da seleção francesa. A aquisição do meio-campista é considerada um 'case' de sucesso pelo clube.

Internacional

Já o Internacional conta, desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcellos, com o Centro de Análise e Prospecção de Atletas (CAPA), responsável pelo desenvolvimento de relatórios e tecnologias utilizados no setor. Desde então, a ciência de dados tornou-se a principal ferramenta para as decisões de contratação e saída de jogadores do Colorado, com o objetivo principal de otimizar os processos de análise de elenco.

"A janela do Internacional é mais uma demonstração das nossas pretensões para a temporada. Estamos falando de um nível de competitividade muito alto no país, e precisávamos dar esse passo adiante não apenas com as contratações que fizemos, mas também a manutenção de nossos principais jogadores, e sem esquecer de capacitação em estrutura do departamento de futebol e no nosso torcedor. O crescimento do programa de sócios do clube, por exemplo, entra dentro deste contexto de novas receitas, fundamental para os investimentos atuais", afirma o presidente Alessandro Barcellos.

Já em quantidade, quem mais trouxe jogadores foram justamente três das quatro que subiram da Série B para a A, casos de Vitória, com 20 reforços, e Juventude e Atlético-GO, com 18 cada.

"Quando um clube consegue uma ascensão de divisão, é natural que precise reforçar seu elenco. No nosso caso, trabalhamos para manter a base da equipe vice-campeã da Série B e partimos para o mercado, onde encontramos as peças necessárias para uma temporada cheia de desafios", aponta Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Para clubes nas divisões inferiores, a análise detalhada do mercado torna-se ainda mais crucial, como é o caso do Sport, integrante da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O scouting no Brasil tem uma importância única em comparação a outros mercados. As transações de jogadores por aqui são vistas como uma fonte crucial de receita, ao lado de outras, como televisão e patrocinadores. Um departamento eficiente de análise de mercado é essencial para o sucesso das agremiações. Por isso, estamos investindo em aquisições de software e formando equipes de profissionais como cientistas de dados e estatísticos, antes incomuns no futebol", destaca João Marcelo Barros, executivo de scouting do Sport.