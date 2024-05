Anglo American rejeita nova proposta de BHP de compra por US$ 42,59 bilhões

O BHP Group afirmou que sua concorrente menor Anglo American rejeitou uma nova proposta de compra que avaliava a companhia em 34 bilhões de libras (cerca de US$ 42,59 bilhões). Caso se concretizasse, a união das duas gigantes mineração teria 10% do mercado mundial e formaria a maior companhia do setor.

A gigante mineradora australiana disse que fez a proposta revista ao conselho da Anglo American em 7 de maio e que este rejeitou a ideia nesta segunda-feira, 13.

Em 26 de abril, a Anglo American recusou uma oferta de US$ 39 bilhões da BHP, ao dizer que isso avaliava de modo significativamente baixo o valor da Anglo. A companhia disse que a proposta "subvaloriza significativamente a empresa".

Anglo visada por rivais

A Anglo tem sido vista há muito tempo como um alvo potencial entre as maiores mineradoras, especialmente porque possui operações atraentes de cobre na América do Sul, num momento em que a maior parte da indústria está ansiosa para adicionar reservas do metal, fundamental para a transição energética verde.

Ainda assim, os pretendentes foram desencorajados pela complicada estrutura e combinação de outras matérias-primas do Anglo, desde a platina aos diamantes, e especialmente pela sua profunda exposição na África do Sul.

A BHP procurou enfrentar esse desafio insistindo que a Anglo separasse suas duas unidades sul-africanas como condição para uma aquisição, o que acabou sendo rejeitado pela Anglo.

*Com informações do Estadão Conteúdo