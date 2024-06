Campeã olímpica tropeça no jardim e fica fora dos Jogos de Paris

A ciclista britânica Katie Archibald está fora das Olimpíadas de Paris após sofrer um acidente em seu quintal. A atleta de 30 anos confirmou no Instagram que quebrou a tíbia e a fíbula, deslocou o tornozelo e rompeu dois ligamentos ao tropeçar em um degrau. Na última quarta-feira, 19, Archibald passou por uma cirurgia em Manchester para reparar os danos. As informações são da AP.

Archibald é uma ciclista consagrada, tendo conquistado ouro na perseguição por equipes nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro e outro ouro na prova Madison em Tóquio, além de sete títulos europeus na perseguição por equipes. Em uma declaração, a British Cycling lamentou a lesão da atleta e prometeu dar todo o suporte necessário para sua recuperação.

"Tropecei em um degrau no jardim e, de alguma forma, consegui deslocar meu tornozelo; quebrar minha tíbia e fíbula; e rasgar dois ligamentos do osso. Que situação," escreveu Archibald, bicampeã olímpica, ao lado de uma foto dela no hospital e de sua perna machucada.

Cirurgia bem-sucedida

A ciclista escocesa confirmou que teve os ossos fixados e os ligamentos recolocados durante a cirurgia. Em sua declaração, Archibald pediu desculpas ao time olímpico, reconhecendo que não poderá participar dos jogos de Paris. Ela destacou que ainda está processando a notícia e preferiu comunicar publicamente a situação para evitar especulações.

"Peço desculpas pelo que isso significa para a equipe olímpica, da qual me disseram que não farei parte. Ainda estou processando essa notícia, mas achei melhor confirmar publicamente em vez de deixar que rumores se espalhem (perigo de tropeço e tudo mais). Talvez eu volte com mais atualizações, ou talvez fique fora das redes sociais por um tempo.", afirmou Archibald.

A British Cycling reafirmou seu compromisso de apoiar Archibald em sua recuperação e destacou a crueldade da forma como a atleta foi impedida de competir pelas medalhas em Paris. A decisão de não participar das Olimpíadas foi tomada com base em aconselhamentos médicos, que indicaram a impossibilidade de recuperação a tempo dos Jogos.