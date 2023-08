Buffon anuncia aposentadoria após 28 anos de carreira; veja os números

Considerado um dos maiores goleiros da história, Gianluigi Buffon anunciou nesta quarta-feira, 2, a sua aposentadoria dos gramados, aos 45 anos. "Gigi", como é chamado no mundo do futebol, estava atuando no Parma, clube que o revelou.

"Isso é tudo, pessoal! Vocês me deram tudo. Eu dei tudo a vocês. Nós fizemos isso juntos", postou o arqueiro italiano nas redes sociais.

Campeão em 2006 com seleção italiana e ídolo da Juventus, Buffon coleciona títulos em sua história. Em 28 anos de carreira, ele disputou 1151 partidas e participou das Copas do Mundo de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Pela Juventus, foram 685 jogos, clube onde ficou durante 19 temporadas, No Parma, foram 265 e pelo PSG 25.

Números da carreira de Buffon

Jogos

1151 jogos ao todo

Seleção Italiana: 176 jogos

Juventus: 685 jogos

Parma: 265 jogos

PSG: 25 jogos

Títulos

1x - Copa do Mundo

10x - Campeonato Italiano

7X Supercopa da Italia

6x Copa da Itália

1x Copa da Uefa

1x Campeonato Francês

1x Supercopa da França

Prêmios Individuais