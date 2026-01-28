O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os torcedores alvinegros já criam expectativa para o embate do dia.

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, as 20h, na Vila Belmiro. Apesar de ser no estádio do Santos, esse jogo conta como uma partida em casa para o Timão, que poderá contar com a torcida da baixada santista.

O jogo é uma oportunidade de revanche para os corinthianos. A última vez que o Corinthians enfrentou o Bahia foi também no Campeonato Brasileiro, no dia 16 de agosto de 2025. Na ocasião, o Timão acabou sendo derrotado em casa, por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Onde assistir ao jogo do Corinthians?

O jogo desta quarta-feira será transmitido no Premiere e no YouTube da CBN.

Quais serão os outros jogos desta quarta-feira?

Além do jogo entre Corinthians e Bahia, outros seis jogos ocorrem nesta quarta-feira. Confira:

Jogo Horário Estádio Onde assistir Atlético-MG x Palmeiras 19h Arena MRV (Belo Horizonte) Sportv, Premiere Internacional x Athletico-PR 19h Beira-Rio (Porto Alegre) Premiere Coritiba x RB Bragantino 19h Couto Pereira (Curitiba) Premiere Vitória x Remo 19h Barradão (Salvador) Premiere Fluminense x Grêmio 19h30 Maracanã (Rio de Janeiro) Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN Corinthians x Bahia 20h Vila Belmiro (Santos) Premiere, YouTube da CBN São Paulo x Flamengo 21h30 Morumbis (São Paulo) TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?

A rodada segue até quinta-feira, que tem dois jogos marcados.