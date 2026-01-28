Corinthians: time enfrenta o Bahia no Brasileirão nesta quarta-feira, 28 (Alexandre Schneider/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14h09.
O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os torcedores alvinegros já criam expectativa para o embate do dia.
Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, as 20h, na Vila Belmiro. Apesar de ser no estádio do Santos, esse jogo conta como uma partida em casa para o Timão, que poderá contar com a torcida da baixada santista.
O jogo é uma oportunidade de revanche para os corinthianos. A última vez que o Corinthians enfrentou o Bahia foi também no Campeonato Brasileiro, no dia 16 de agosto de 2025. Na ocasião, o Timão acabou sendo derrotado em casa, por 2 a 1 na Neo Química Arena.
O jogo desta quarta-feira será transmitido no Premiere e no YouTube da CBN.
Além do jogo entre Corinthians e Bahia, outros seis jogos ocorrem nesta quarta-feira. Confira:
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Atlético-MG x Palmeiras
|19h
|Arena MRV (Belo Horizonte)
|Sportv, Premiere
|Internacional x Athletico-PR
|19h
|Beira-Rio (Porto Alegre)
|Premiere
|Coritiba x RB Bragantino
|19h
|Couto Pereira (Curitiba)
|Premiere
|Vitória x Remo
|19h
|Barradão (Salvador)
|Premiere
|Fluminense x Grêmio
|19h30
|Maracanã (Rio de Janeiro)
|Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
|Corinthians x Bahia
|20h
|Vila Belmiro (Santos)
|Premiere, YouTube da CBN
|São Paulo x Flamengo
|21h30
|Morumbis (São Paulo)
|TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN
A rodada segue até quinta-feira, que tem dois jogos marcados.
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Mirassol x Vasco
|20h
|José Maria de Campos Maia (Mirassol)
|Premiere
|Botafogo x Cruzeiro
|21h30
|Nilton Santos (Rio de Janeiro)
|Prime Video