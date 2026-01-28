Esporte

Brasileirão: que horas o Corinthians joga hoje e onde assistir

O Timão estreia no Campeonato Brasileiro jogando em casa nesta quarta-feira

Corinthians: time enfrenta o Bahia no Brasileirão nesta quarta-feira, 28 (Alexandre Schneider/Getty Images)

Corinthians: time enfrenta o Bahia no Brasileirão nesta quarta-feira, 28 (Alexandre Schneider/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14h09.

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os torcedores alvinegros já criam expectativa para o embate do dia.

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, as 20h, na Vila Belmiro. Apesar de ser no estádio do Santos, esse jogo conta como uma partida em casa para o Timão, que poderá contar com a torcida da baixada santista.

O jogo é uma oportunidade de revanche para os corinthianos. A última vez que o Corinthians enfrentou o Bahia foi também no Campeonato Brasileiro, no dia 16 de agosto de 2025. Na ocasião, o Timão acabou sendo derrotado em casa, por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Onde assistir ao jogo do Corinthians?

O jogo desta quarta-feira será transmitido no Premiere e no YouTube da CBN.

Quais serão os outros jogos desta quarta-feira?

Além do jogo entre Corinthians e Bahia, outros seis jogos ocorrem nesta quarta-feira. Confira:

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Atlético-MG x Palmeiras19hArena MRV (Belo Horizonte)Sportv, Premiere
Internacional x Athletico-PR19hBeira-Rio (Porto Alegre)Premiere
Coritiba x RB Bragantino19hCouto Pereira (Curitiba)Premiere
Vitória x Remo19hBarradão (Salvador)Premiere
Fluminense x Grêmio19h30Maracanã (Rio de Janeiro)Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
Corinthians x Bahia20hVila Belmiro (Santos)Premiere, YouTube da CBN
São Paulo x Flamengo21h30Morumbis (São Paulo)TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?

A rodada segue até quinta-feira, que tem dois jogos marcados.

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Mirassol x Vasco20hJosé Maria de Campos Maia (Mirassol)Premiere
Botafogo x Cruzeiro21h30Nilton Santos (Rio de Janeiro)Prime Video
Acompanhe tudo sobre:CorinthiansFutebolEsporte Clube Bahia

Mais de Esporte

Manchester City x Galatasaray: onde assistir e horário pela Champions League

Brasil x Chile: que horas e onde assistir ao jogo da Copa América de Futsal?

Borussia Dortmund x Inter de Milão: onde assistir e horário pela Champions League

Corinthians na final do Mundial Feminino: quem pode enfrentar o timão?

Mais na Exame

Negócios

‘Vamos dobrar de tamanho até 2030’, diz CEO da Cacau Show, a caminho dos R$ 10 bilhões

Tecnologia

No maior layoff de sua história, Amazon demite 16 mil funcionários

Esporte

Brasil x Chile: que horas e onde assistir ao jogo da Copa América de Futsal?

Mercados

O que acontece com o dólar se a Selic for mantida hoje?