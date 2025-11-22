Esporte

Flamengo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Flamengo x RB Bragantino é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 11h53.

O Flamengo e o Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 22, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Flamengo, líder do Brasileirão com 71 pontos, faz sua última partida no Maracanã antes da final da Copa Libertadores, marcada para o próximo dia 29, em Lima, contra o Palmeiras. Apesar do foco na decisão continental, o técnico Filipe Luís ainda precisa lidar com compromissos importantes no torneio nacional, como o confronto direto com o Atlético-MG na próxima terça-feira.

Com isso, a equipe rubro-negra pode poupar alguns titulares neste sábado, visando evitar lesões e desgaste físico para a grande final.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, chega motivado após três vitórias consecutivas contra Corinthians, São Paulo e Atlético-MG. O time paulista ocupa a oitava posição na tabela, com 45 pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

  • Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata (Bruno Henrique) e Carrascal.

Red Bull Bragantino (Técnico: Wágner Mancini)

  • Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h30, entre Flamengo e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

