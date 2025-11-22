Flamengo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06h00.
Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 11h53.
O Flamengo e o Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 22, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Flamengo, líder do Brasileirão com 71 pontos, faz sua última partida no Maracanã antes da final da Copa Libertadores, marcada para o próximo dia 29, em Lima, contra o Palmeiras. Apesar do foco na decisão continental, o técnico Filipe Luís ainda precisa lidar com compromissos importantes no torneio nacional, como o confronto direto com o Atlético-MG na próxima terça-feira.
Com isso, a equipe rubro-negra pode poupar alguns titulares neste sábado, visando evitar lesões e desgaste físico para a grande final.
O Red Bull Bragantino, por sua vez, chega motivado após três vitórias consecutivas contra Corinthians, São Paulo e Atlético-MG. O time paulista ocupa a oitava posição na tabela, com 45 pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Red Bull Bragantino (Técnico: Wágner Mancini)
O jogo deste sábado, 21h30, entre Flamengo e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.