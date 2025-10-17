Fifa vira alvo de investigação na Suíça após distribuir NFTs colecionáveis

A Fifa, maior organização do mundo voltada ao futebol, está enfrentando problemas na Suíça devido à sua ligação com o mercado cripto. Um dos reguladores do país abriu uma queixa formal contra a organização alegando que ela teria violado as leis ao criar uma plataforma de distribuição de colecionáveis via NFTs.

A queixa partiu da Autoridade Suíça de Supervisão de Apostas (Gespa, na sigla em inglês). A Fifa é sediada na Suíça e está sujeita às leis do país. Dessa vez, autoridades afirmam que a estratégia da organização para a sua plataforma de NFTs temáticos da Copa do Mundo seria ilegal.

O regulador informou que foi notificado sobre a plataforma no início de outubro. Nela, os usuários precisam completar uma série de desafios para obter itens colecionáveis digitais que são oferecidos como NFTs (tokens não-fungíveis), um tipo específico de criptoativo.

Entretanto, as funcionalidades da plataforma também envolvem a distribuição de prêmios em dinheiro, e os resultados dependem de sorteios ou outros tipos de procedimentos geralmente associados com jogos de azar, apostas, loterias e outras atividades do tipo.

Por isso, a Gespa chegou à conclusão de que a plataforma estaria operando no país ilegalmente, já que a Fifa nunca chegou a solicitar uma autorização do regulador para lançar o serviço. Como consequência, a organização foi notificada da violação das leis suíças.

Agora, as autoridades do país deverão avaliar o caso para determinar se a violação demandaria algum tipo de processo e punição penal contra a Fifa. O mais provável é que a organização seja obrigada a retirar a plataforma do ar ou a alterar sua lógica de funcionamento.

O projeto com NFTs foi lançado pela Fifa antes da Copa do Mundo de 2022 e foi mantido para a Copa do Mundo de 2026. O foco está em oferecer colecionáveis digitais a partir de mecanismos de recompensa e engajamento dos usuários. O projeto ficou hospedado no blockchain Polygon.

No início deste ano, a Fifa anunciou a criação de uma blockchain própria, batizada de Fifa Blockchain. A rede passou a reunir todos os NFTs criados anteriormente e será o lar de futuros colecionáveis digitais criados pela organização. O projeto é uma parceria com a Avalanche.

