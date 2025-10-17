Future of Money

Fifa vira alvo de investigação na Suíça após distribuir NFTs colecionáveis

Regulador suíço afirma que plataforma de colecionáveis criada pela Fifa seria uma oferta de serviços de apostas sem autorização prévia

Fifa: organização virou alvo de regulador suíço (Christian Charisius/dpa (Photo by Christian Charisius/Getty Images)

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16h44.

A Fifa, maior organização do mundo voltada ao futebol, está enfrentando problemas na Suíça devido à sua ligação com o mercado cripto. Um dos reguladores do país abriu uma queixa formal contra a organização alegando que ela teria violado as leis ao criar uma plataforma de distribuição de colecionáveis via NFTs.

A queixa partiu da Autoridade Suíça de Supervisão de Apostas (Gespa, na sigla em inglês). A Fifa é sediada na Suíça e está sujeita às leis do país. Dessa vez, autoridades afirmam que a estratégia da organização para a sua plataforma de NFTs temáticos da Copa do Mundo seria ilegal.

O regulador informou que foi notificado sobre a plataforma no início de outubro. Nela, os usuários precisam completar uma série de desafios para obter itens colecionáveis digitais que são oferecidos como NFTs (tokens não-fungíveis), um tipo específico de criptoativo.

Entretanto, as funcionalidades da plataforma também envolvem a distribuição de prêmios em dinheiro, e os resultados dependem de sorteios ou outros tipos de procedimentos geralmente associados com jogos de azar, apostas, loterias e outras atividades do tipo.

Por isso, a Gespa chegou à conclusão de que a plataforma estaria operando no país ilegalmente, já que a Fifa nunca chegou a solicitar uma autorização do regulador para lançar o serviço. Como consequência, a organização foi notificada da violação das leis suíças.

Agora, as autoridades do país deverão avaliar o caso para determinar se a violação demandaria algum tipo de processo e punição penal contra a Fifa. O mais provável é que a organização seja obrigada a retirar a plataforma do ar ou a alterar sua lógica de funcionamento.

O projeto com NFTs foi lançado pela Fifa antes da Copa do Mundo de 2022 e foi mantido para a Copa do Mundo de 2026. O foco está em oferecer colecionáveis digitais a partir de mecanismos de recompensa e engajamento dos usuários. O projeto ficou hospedado no blockchain Polygon.

No início deste ano, a Fifa anunciou a criação de uma blockchain própria, batizada de Fifa Blockchain. A rede passou a reunir todos os NFTs criados anteriormente e será o lar de futuros colecionáveis digitais criados pela organização. O projeto é uma parceria com a Avalanche.

