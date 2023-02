Brasil coloca dois atletas no pódio do Mundial de skate park

Os skatistas Augusto Akio e Pedro Barros fizeram história para o Brasil no Mundial da modalidade park disputado em Sharjah, nos Emirados Árabes. Neste domingo, Akio conseguiu a nota de 92,00 e ficou com a prata. Barros levou o bronze obtendo 90,00.

A dupla chegou a liderar a disputa durante bons momentos, mas o norte-americano Jagger Eaton fez uma excelente volta na última oportunidade, faturou a nota de 93,00 e ficou com a medalha de ouro.

Nas disputas do feminino, as brasileiras não chegaram à final e o pódio foi formado por Sky Brown, no lugar mais alto, as japonesas Kokona Hiraki, com a prata, e Sakura Yosozumi, em terceiro lugar, completaram as medalhistas.