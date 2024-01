Barcelona x Real Betis: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

O Barcelona e o Real Betis se enfrentam neste domingo, 21, às 14h30, no Estadio Benito Villamarín, em Sevilla, na Espanha. A partida é válida pela 4º rodada da La Liga.

Em busca de mais uma conquista, o Barcelona atualmente ocupa a 4ª posição na tabela, somando 41 pontos. O Barça recentemente triunfou sobre o Unionistas com um placar de 3 x 1. No entanto, anteriormente, sofreu uma derrota por 4 x 1 para o Real Madrid na Supercopa da Espanha. Em partidas anteriores, o Barcelona superou o Osasuna por 2 x 0 e o Barbastro por 2 x 3 na fase anterior da Copa do Rei.

O Betis está posicionado atualmente na 7ª colocação da La Liga, acumulando 31 pontos ao vencer sete dos 20 jogos disputados. No seu último confronto, conquistou uma vitória por 1 x 0 sobre o Granada. No entanto, antes desse jogo, a equipe enfrentou uma derrota por 1 x 0 para o Alavés. Nas partidas anteriores, os Verdiblancos registraram duas derrotas, sendo a última contra o Alavés e outra diante do Celta de Vigo, com placares de 1 x 0 e 2 x 1, respectivamente.

Provável escalação do Barcelona

Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen e Balde; Frenkie De Jong, Pedri e Gündogan; Lamine Yamal, Ferrán Torres e Lewandowski.

Provável escalação do Real Betis

​Rui Silva; Busto, Pezella, Papastathopoulos e Miranda; Guardado, Marco Roca e Isco; Luiz Henrique, Diao e William José.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 14h30, entre Barcelona x Real Betis terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Barcelona?