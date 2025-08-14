Botafogo x LDU: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Libertadores

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

O Botafogo, atual campeão da Libertadores, avançou para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. O time teve uma troca no comando técnico, com a saída de Renato Paiva e a chegada de Davide Ancelotti.

Após a pausa para o Mundial, o Glorioso engatou uma boa sequência e chega confiando no poder de seus reforços para essa fase. Entre eles, o goleiro Neto, os meias Danilo e Álvaro Montoro, e os atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral, que foram inscritos na competição. Kaio Pantaleão e Jordan Barrera, lesionados, só devem voltar na possível quartas de final.

A LDU, por sua vez, avançou como líder do Grupo C, somando 11 pontos, os mesmos do Flamengo, mas levando a melhor no saldo de gols. O time equatoriano também passou por uma mudança no comando técnico, com Tiago Nunes, ex-Botafogo, assumindo após a demissão de Pablo Sánchez.

Prováveis escalações:

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

John (Léo Linck); Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Newton) e Savarino; Montoro, Artur e Arthur Cabral.

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Gonzalo Valle; Mina, Ricardo Adé e Quiñónez; Villamil, De la Cruz, Ramírez, Cornejo e Alvarado; Estrada e Alzugaray.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x LDU?

O jogo entre Botafogo e LDU, nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 19h, terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

Como assistir online o jogo do Botafogo x LDU?

Você pode assistir à partida online pelo Paramount+.