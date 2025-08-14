Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Sul-Americana

Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de agosto, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Atlético-MG garantiu sua vaga nas oitavas de final da Sul-Americana após terminar na segunda colocação do Grupo H, com nove pontos, e vencer o Atlético Bucaramanga nos playoffs, decisão que foi para os pênaltis após ambos os times vencerem como visitantes por 1 a 0.

Recentemente, o Galo também conquistou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Flamengo nos pênaltis. No último compromisso pelo Brasileirão, a equipe empatou fora de casa por 1 a 1 com o Vasco, com Gabriel Menino marcando o gol logo no início da partida.

Já o Godoy Cruz garantiu a vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana, após terminar na primeira posição do Grupo D, com 12 pontos, superando o Grêmio, segundo colocado, nos critérios de desempate. No entanto, a equipe argentina não vive uma boa fase, acumulando seis jogos sem vencer, com cinco empates e uma derrota nesse período.

Prováveis escalações:

Atlético-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Alexsander) e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Godoy Cruz (Técnico: Walter Ribonetto)

Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi e Pol Fernández; Altamira, Nicolás Fernández e Andino; Auzmendi.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Godoy Cruz?

O jogo entre Atlético-MG e Godoy Cruz, nesta quarta-feira, 14 de agosto, às 19h, terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x Godoy Cruz?

