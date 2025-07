Botafogo encaminha contratação de Davide Ancelotti como novo técnico

Davide Ancelotti chegou a negociar contratos como treinador principal pela primeira vez na carreira após seu pai trocar o Real Madrid pela seleção brasileira. Mas o movimento não aconteceu e ele passou a integrar a comissão técnica da CBF. Na vitória do Brasil contra o Paraguai, Davide estava no banco de reservas.

Renato Paiva foi demitido há uma semana, logo após a eliminação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, em derrota para o Palmeiras. A decisão teve participação direta de John Textor que, após deixar temporariamente o comando do Lyon, vai se dedicar mais ao dia a dia do Botafogo.