Barcelona pode pagar fortuna aos jogadores por título espanhol

O Barcelona pode desembolsar mais de R$ 150 milhões em bônus caso confirme o título da La Liga nesta temporada. A informação foi divulgada pelo podcast Barça Reservat, da Catalunya Ràdio, e repercutida pela imprensa espanhola nesta semana.

Cláusula no contrato estipula bônus por troféus

Os valores fazem parte de cláusulas previstas nos contratos de jogadores, integrantes da comissão técnica e funcionários ligados ao futebol profissional. Segundo os relatos, os pagamentos variam de acordo com o salário e o status de cada atleta dentro do elenco.

A estimativa é que alguns jogadores recebam 500 mil euros, quantias próximas de R$ 3 milhões, enquanto atletas mais valorizados possam embolsar 1,5 milhão de euros, cifras superiores a R$ 9,4 milhões. Somente o elenco principal teria direito a algo entre 22 e 23 milhões de euros, ou R$ 138 milhões e R$ 144 milhões em premiações.

Além dos jogadores, membros da comissão técnica liderada por Hansi Flick também devem receber bônus específicos pela conquista. Funcionários do clube ligados diretamente ao futebol profissional ainda podem ganhar pagamentos extras previstos internamente.

Barcelona enfrenta restrições financeiras

O tema chama atenção porque o Barcelona ainda convive com restrições financeiras impostas pelo fair play da liga espanhola. Mesmo assim, o clube manteve contratos com premiações robustas por desempenho esportivo, apostando no sucesso em campo como forma de valorização institucional e comercial.

A expectativa na Espanha é que o título seja definido nas próximas rodadas, especialmente no clássico contra o Real Madrid, no próximo domingo, 10.