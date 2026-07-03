Esporte

Fase de grupos copa 2026

Austrália x Egito: qual seleção é mais provável de ganhar o jogo da Copa do Mundo?

Partida é válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo; seleção australiana tem 42,9% de chance de vitória, segundo simulação da FGV

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 12h54.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Austrália e Egito, apontando favoritismo da seleção australiana no jogo desta sexta-feira, 3 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Em termos gerais, a Austrália aparece com 42,9% de chance de vitória contra 25,0% do Egito, enquanto o empate tem 32,1% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória australiana por 1 a 0, com 17,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 0 a 0 com 16,6%, vitória do Egito por 0 a 1 com 12,1%, empate por 1 a 1 com 12,6% e vitória australiana por 2 a 0 com 9,4%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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