Messi joga hoje? Veja a provável escalação da Argentina para jogo contra Cabo Verde

A Argentina entra em campo nesta sexta-feira, 3, para enfrentar Cabo Verde, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Atual campeã mundial, a seleção de Lionel Scaloni chega como favorita ao confronto, mas terá pela frente a grande surpresa do torneio. Quem avançar enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Egito e Austrália.

A principal expectativa é pela presença de Lionel Messi entre os titulares. Artilheiro da Copa do Mundo, ao lado de Kylian Mbappé, com seis gols, o camisa 10 deve iniciar a partida. No entanto, o técnico Lionel Scaloni indicou que sua permanência em campo dependerá do andamento do jogo e das condições físicas do próprio jogador.

Lateral segue como dúvida

A principal novidade da Argentina deve ser o retorno de Cristian Romero. O zagueiro treinou normalmente nos últimos dias e aparenta estar totalmente recuperado da lesão no joelho sofrida na fase de grupos. Ele ficou fora da partida contra a Jordânia, mas deve reassumir a vaga entre os titulares.

A única dúvida da equipe está na lateral esquerda. Nicolás Tagliafico voltou a atuar na última partida após se recuperar de uma distensão muscular e aparece como favorito para começar jogando. No entanto, Facundo Medina segue na disputa pela posição depois das boas atuações quando substituiu o veterano durante a ausência por lesão.

Veja a provável escalação da Argentina

Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Medina); De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Almada; Messi e Lautaro Martínez.

Cabo Verde deve repetir equipe

Do outro lado, Cabo Verde chega para o confronto histórico sem problemas de lesão ou suspensão. O técnico Bubista tem todos os jogadores à disposição e a tendência é repetir a formação que empatou por 0 a 0 com a Arábia Saudita na última rodada da fase de grupos.

A estratégia deve ser novamente apostar em uma equipe compacta e nos contra-ataques, tendo Dailon Livramento como referência no ataque.

Veja a provável escalação de Cabo Verde

Vozinha; Wagner Pina, Diney Borges, Pico Lopes e João Paulo; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Deroy Duarte e Willy Semedo; Dailon Livramento.