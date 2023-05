Atlético-MG x Cuiabá: veja horário e onde assistir ao vivo

Atlético-MG e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 20h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão Série A.

Enquanto o Galo vem de derrota na última rodada e busca a recuperação para não entrar na zona de rebaixamento, o Cuiabá venceu o América-MG e quer vencer para colar no pelotão de frente.

Mesmo sem apresentar um grande futebol, o histórico entre as equipes mostra a vantagem do Atlético. Em quatro partidas na história, foram três vitórias do Galo e um empate.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cuiabá x Atlético-MG

O jogo desta quarta-feira às 20h entre Cuiabá x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Cuiabá x Atlético-MG online?

Você pode assistir a partida online no Globoplay ou Amaazon Prime com a assinatura do pacote Premiere.

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG?