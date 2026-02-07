Esporte

Jogos de hoje, sábado, 7 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O clássico japonês entre Cerezo Osaka x Gamba Osaka, o duelo de gigantes da Bundesliga Wolfsburg x Borussia Dortmund e a partida entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ pelo Campeonato Carioca são os destaques do futebol neste sábado, 7.

A agenda do dia está repleta de atrações do Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Paulistão, Mineiro, Carioca, Gaúcho, entre outras competições nacionais e internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Japonês

  • 4h - Cerezo Osaka x Gamba Osaka - Canal GOAT

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - CazéTV, SporTV e OneFootball
  • 11h30 - St. Pauli x Stuttgart - Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30 - Freiburg x Werder Bremen - OneFootball
  • 11h30 - Mainz x Augsburg - OneFootball
  • 11h30 - Heidenheim x Hamburgo - OneFootball
  • 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Premier League

  • 9h30 - Manchester United x Tottenham - Disney+
  • 12h - Bournemouth x Aston Villa - Xsports e Disney+
  • 12h - Arsenal x Sunderland - ESPN e Disney+
  • 12h - Fulham x Everton - ESPN 2 e Disney+
  • 12h - Wolverhampton x Chelsea - ESPN 4 e Disney+
  • 12h - Burnley x West Ham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h30 - Newcastle x Brentford - Xsports e Disney+

La Liga

  • 10h - Rayo Vallecano x Oviedo - ESPN 4 e Disney+
  • 12h15 - Barcelona x Mallorca - Disney+
  • 14h30 - Sevilla x Girona - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Real Sociedad x Elche - ESPN e Disney+

Campeonato Paulista

  • 16h - Portuguesa x Ponte Preta - TNT e HBO Max
  • 18h30 - Guarani x Botafogo-SP - HBO Max
  • 18h30 - Novorizontino x São Bernardo - HBO Max
  • 20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Record, CazéTV e HBO Max

Campeonato Carioca

  • 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - ge tv, SporTV e Premiere
  • 21h - Volta Redonda x Madureira - Premiere
  • 21h - Bangu x Boavista - Premiere
  • 21h - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu - Premiere

Supercopa do Brasil Feminina

  • 16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Globo e SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo Wolfsburg x Borussia Dortmund; veja horário

O jogo Wolfsburg x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo na CazéTV, SporTV e OneFootball, às 11h30.

Que horas é o jogo do Flamengo?

O jogo Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ terá transmissão ao vivo no ge tv, SporTV e Premiere, às 21h.

Qual canal irá passar o clássico entre Cerezo Osaka e Gamba Osaka?

O jogo Cerezo Osaka x Gamba Osaka terá transmissão ao vivo no Canal GOAT, às 4h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Supercopa do Brasil Feminina

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 7.

Record

  • 20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Paulistão (SP)

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 7.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Supercopa do Brasil Feminina
  • 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

Premiere

  • 18h30 - Grêmio x Novo Hamburgo - Campeonato Gaúcho
  • 18h30 - Atlético-MG x Athletic - Campeonato Mineiro
  • 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca
  • 21h - Volta Redonda x Madureira - Campeonato Carioca
  • 21h - Bangu x Boavista - Campeonato Carioca
  • 21h - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca

ESPN

  • 12h - Arsenal x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 17h - Real Sociedad x Elche - Campeonato Espanhol
  • 17h - Aldosivi x Rosario Central - Campeonato Argentino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Supercopa do Brasil Feminina
  • 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

HBO Max

  • 16h - Portuguesa x Ponte Preta - Paulistão
  • 18h30 - Guarani x Botafogo-SP - Paulistão
  • 18h30 - Novorizontino x São Bernardo - Paulistão
  • 20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Paulistão

CazéTV (YouTube)

  • 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Campeonato Paulista

Canal GOAT (YouTube)

  • 4h - Cerezo Osaka x Gamba Osaka - Campeonato Japonês
  • 11h30 - St. Pauli x Stuttgart - Campeonato Alemão

Disney+

  • 9h30 - Manchester United x Tottenham - Campeonato Inglês
  • 12h - Fulham x Everton - Campeonato Inglês
  • 12h15 - Barcelona x Mallorca - Campeonato Espanhol
  • 14h30 - Sevilla x Girona - Campeonato Espanhol
  • 17h - Real Sociedad x Elche - Campeonato Espanhol
