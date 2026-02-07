Jogos de hoje, sábado, 7 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico japonês entre Cerezo Osaka x Gamba Osaka, o duelo de gigantes da Bundesliga Wolfsburg x Borussia Dortmund e a partida entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ pelo Campeonato Carioca são os destaques do futebol neste sábado, 7.

A agenda do dia está repleta de atrações do Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Paulistão, Mineiro, Carioca, Gaúcho, entre outras competições nacionais e internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Japonês

4h - Cerezo Osaka x Gamba Osaka - Canal GOAT

Campeonato Alemão

11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - CazéTV, SporTV e OneFootball

11h30 - St. Pauli x Stuttgart - Canal GOAT e OneFootball

11h30 - Freiburg x Werder Bremen - OneFootball

11h30 - Mainz x Augsburg - OneFootball

11h30 - Heidenheim x Hamburgo - OneFootball

14h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Premier League

9h30 - Manchester United x Tottenham - Disney+

- Disney+ 12h - Bournemouth x Aston Villa - Xsports e Disney+

12h - Arsenal x Sunderland - ESPN e Disney+

12h - Fulham x Everton - ESPN 2 e Disney+

12h - Wolverhampton x Chelsea - ESPN 4 e Disney+

- ESPN 4 e Disney+ 12h - Burnley x West Ham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

14h30 - Newcastle x Brentford - Xsports e Disney+

La Liga

10h - Rayo Vallecano x Oviedo - ESPN 4 e Disney+

12h15 - Barcelona x Mallorca - Disney+

- Disney+ 14h30 - Sevilla x Girona - ESPN 4 e Disney+

17h - Real Sociedad x Elche - ESPN e Disney+

Campeonato Paulista

16h - Portuguesa x Ponte Preta - TNT e HBO Max

18h30 - Guarani x Botafogo-SP - HBO Max

18h30 - Novorizontino x São Bernardo - HBO Max

20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Record, CazéTV e HBO Max

Campeonato Carioca

21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - ge tv, SporTV e Premiere

- ge tv, SporTV e Premiere 21h - Volta Redonda x Madureira - Premiere

21h - Bangu x Boavista - Premiere

21h - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu - Premiere

Supercopa do Brasil Feminina

16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Globo e SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo Wolfsburg x Borussia Dortmund; veja horário

O jogo Wolfsburg x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo na CazéTV, SporTV e OneFootball, às 11h30.

Que horas é o jogo do Flamengo?

O jogo Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ terá transmissão ao vivo no ge tv, SporTV e Premiere, às 21h.

Qual canal irá passar o clássico entre Cerezo Osaka e Gamba Osaka?

O jogo Cerezo Osaka x Gamba Osaka terá transmissão ao vivo no Canal GOAT, às 4h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Supercopa do Brasil Feminina

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 7.

Record

20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Paulistão (SP)

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 7.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Supercopa do Brasil Feminina

21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

Premiere

18h30 - Grêmio x Novo Hamburgo - Campeonato Gaúcho

- Campeonato Gaúcho 18h30 - Atlético-MG x Athletic - Campeonato Mineiro

- Campeonato Mineiro 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

21h - Volta Redonda x Madureira - Campeonato Carioca

21h - Bangu x Boavista - Campeonato Carioca

21h - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca

ESPN

12h - Arsenal x Sunderland - Campeonato Inglês

17h - Real Sociedad x Elche - Campeonato Espanhol

17h - Aldosivi x Rosario Central - Campeonato Argentino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Supercopa do Brasil Feminina

21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

HBO Max

16h - Portuguesa x Ponte Preta - Paulistão

18h30 - Guarani x Botafogo-SP - Paulistão

18h30 - Novorizontino x São Bernardo - Paulistão

20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Paulistão

CazéTV (YouTube)

11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Campeonato Paulista

Canal GOAT (YouTube)

4h - Cerezo Osaka x Gamba Osaka - Campeonato Japonês

11h30 - St. Pauli x Stuttgart - Campeonato Alemão

Disney+