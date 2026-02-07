Jogos de hoje, sábado, 7 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico japonês entre Cerezo Osaka x Gamba Osaka, o duelo de gigantes da Bundesliga Wolfsburg x Borussia Dortmund e a partida entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ pelo Campeonato Carioca são os destaques do futebol neste sábado, 7.
A agenda do dia está repleta de atrações do Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Paulistão, Mineiro, Carioca, Gaúcho, entre outras competições nacionais e internacionais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Japonês
- 4h - Cerezo Osaka x Gamba Osaka - Canal GOAT
Campeonato Alemão
- 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - CazéTV, SporTV e OneFootball
- 11h30 - St. Pauli x Stuttgart - Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 - Freiburg x Werder Bremen - OneFootball
- 11h30 - Mainz x Augsburg - OneFootball
- 11h30 - Heidenheim x Hamburgo - OneFootball
- 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Premier League
- 9h30 - Manchester United x Tottenham - Disney+
- 12h - Bournemouth x Aston Villa - Xsports e Disney+
- 12h - Arsenal x Sunderland - ESPN e Disney+
- 12h - Fulham x Everton - ESPN 2 e Disney+
- 12h - Wolverhampton x Chelsea - ESPN 4 e Disney+
- 12h - Burnley x West Ham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h30 - Newcastle x Brentford - Xsports e Disney+
La Liga
- 10h - Rayo Vallecano x Oviedo - ESPN 4 e Disney+
- 12h15 - Barcelona x Mallorca - Disney+
- 14h30 - Sevilla x Girona - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Real Sociedad x Elche - ESPN e Disney+
Campeonato Paulista
- 16h - Portuguesa x Ponte Preta - TNT e HBO Max
- 18h30 - Guarani x Botafogo-SP - HBO Max
- 18h30 - Novorizontino x São Bernardo - HBO Max
- 20h30 - São Paulo x Primavera-SP - Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Carioca
- 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - ge tv, SporTV e Premiere
- 21h - Volta Redonda x Madureira - Premiere
- 21h - Bangu x Boavista - Premiere
- 21h - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu - Premiere
Supercopa do Brasil Feminina
- 16h - Palmeiras (F) x Corinthians (F) - Globo e SporTV
