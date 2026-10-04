Apuração de senador no Rio Grande do Norte: veja quem está na frente

Os eleitores do Rio Grande do Norte vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais de 2,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Rio Grande do Norte será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Rio Grande do Norte?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Rio Grande do Norte

Clóvis Costa do Coletivo Nós (Agir) — 369

Coronel Hélio (PL) — 222

Gari Wendell Batista (Agir) — 360

Luciana Mandu (PSTU) — 161

Professor Guilherme (UP) — 800

Rafael Motta (PDT) —123

Rosália Fernandes (PSTU) — 166

Samanda de Lula (PT) — 131

Sandro Pimentel (Psol) — 500

Sonia Godeiro (Psol) — 501

Styvenson Valentim (Podemos) — 200

Tércio Tinôco (União Brasil) — 444

Zenaide Maia (PSD) — 555