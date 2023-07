Athletico PR x Palmeiras hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 02, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

A partida entre Athletico-PR e Palmeiras encontra dois times com seis posições de diferença na tabela, mas que se traduz em apenas 3 pontos entre os dois times. O time Alviverde Paulistano, na 4ª posição da tabela, está com 22 pontos e vem de uma série de duas derrotas consecutivas.

Já o Furacão Rubro Negro se encotra na 10ª posição, com 19 pontos, e chega após uma vitória de 1 a 0 em cima do Corinthians.

O Palmeiras deve entrar em campo sem o seu técnico, Abel Ferreira, após o STJD decidir puni-lo por conta da confusão envolvendo um jornalista no jogo contra o Atlético MG. João Martins será o substituto do técnico. Além disso, o meia Zé Rafael também não entra em campo por conta de um estiramento no ligamento do joelho direito.

O Athletico-PR entra sem o goleiro Bento e o volante Fernandinho por cumprimento da penalidade de três cartões amarelos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Athletico PR x Palmeiras hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Athletico PR x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Rede Furacão.

Como assistir o jogo do Athletico PR x Palmeiras online?

A partida será transmitida pela Rede Furacão, que possui transmissão pela Furacão Play

Quais são os próximos jogos do Athletico PR?

05/07 - Flamengo x Athletico PR - Quartas de final (jogo 1) Copa do Brasil

09/07- Fortaleza x Athletico PR - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?