Jogos de hoje, quinta-feira, 30; onde assistir ao vivo e horários

O Palmeiras joga hoje, dia 30, pela Copa Libertadores contra o San Lorenzo. Na Copa Sul-Americana, o Brasil será representado pelo Athletico-PR e Cruzeiro.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão série C, Brasileirão sub-20 e Campeonato Francês.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série C

16h - Ypiranga x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão sub-20

15h - Fortaleza sub-20 x Fluminense sub-20 - TV Leão Novibet (Youtube)

16h - Cuiabá sub-20 x Internacional sub-20 - Cuiabá Esporte Clube (Youtube)

16h30 - Cruzeiro sub-20 x Botafogo sub-20 - SporTV

Copa Libertadores

19h - Independiente del Valle x Liverpool-URU - Paramount+

19h - Palmeiras x San Lorenzo - Paramount+

21h - Libertad x Nacional-URU - Paramount+

21h - River Plate x Deportivo Táchira - Paramount+

Copa Sul-Americana

19h - Athletico-PR x Sportivo Ameliano - ESPN e Star+

19h - Danubio x Rayo Zuliano - ESPN 4 e Star+

21h - Cruzeiro x Universidad Católica-EQU - Paramount+

21h - Unión La Calera x Alianza FC - Paramount+

Campeonato Francês

15h30 - Saint-Étiene x Metz - Star+

DAZN e Nosso Futebol