Grêmio x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Atualmente na 12ª posição, o Tricolor Gaúcho retorna ao campeonato após uma pausa de mais de um mês devido às tragédias causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Em razão disso, o jogo será realizado longe da Arena do Grêmio. Por outro lado, o Massa Bruta ocupa a oitava colocação e entra em campo com moral elevada, após garantir sua classificação na Sul-Americana no meio da semana, brigando na parte superior da tabela.