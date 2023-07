Atlético-MG x América-MG hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Atlético-MG e América-MG se enfrentam neste domingo, 02, às 16h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

A partida clássica entre os times mineiros deve ser pontuada por muita determinação por parte do América MG, o time está na 19ª posição com apenas 8 pontos. Por outro lado, o Atlético MG, na 11ª posição com 19 pontos, também não está em uma posição muito confortável, o time chega a essa partida após uma derrota e dois empates seguidos.

O time do técnico Felipão entra sem Allan, Hyoran e Bruno Fuchs por lesões e também sem Saraiva por suspensão. O time do América MG deve entrar com todos seus titulares sem nenhum desfalque no jogo de domingo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético MG x América MG hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Atlético MG e América MG terá transmissão ao vivo no Premiere e TV Globo.

Como assistir o jogo do Atlético MG x América MG online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Atlético MG?

09/07 - Atlético MG x Corinthians- Brasileirão série A

16/07- Goiás x Atlético MG- Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do América MG?