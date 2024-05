Jogos de hoje, terça-feira, 28, onde assistir ao vivo e horários

O jogo do Flamengo contra Millonarios pela Copa Libertadores e Corinthians contra Racing-URU pela Copa Sul-Americana são os destaques do futebol desta terça-feira, 28.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Sub-20, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Sub-20

17h30 - Bahia sub-20 x São Pulo sub-20 - Sportv e Globoplay

Copa Libertadores

19h - Atlético-MG x Caracas - Paramount+

19h - Junior de Barranquilla x Botafogo - ESPN e Star+

19h - LDU x Universitário - Paramount+

19h - Peñarol x Rosario Central - ESPN e Star+

21h - Bolívar x Palestino - ESPN e Star+

21h - Flamengo x Millonarios - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h - Argentinos Juniors x Nacional-PAR - Paramount+

19h - Corinthians x Racing-URU - ESPN e Star+

21h30 - Coquimbo Unido x RB Bragantino - ESPN e Star+

21h30 - Delfín x Real Tomayapo - Paramount+

21h30 - Internacional x Belgrano - ESPN e Star+

21h30 - Racing x Sportivo Luqueño - Paramount+

Brasileirão Série B

19h - Amazonas x Mirassol - Sportv, Globoplay e Premiere

Brasileirão Série C

20h - Floresta x Ferroviário - DAZN

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 28.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 28.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 28.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 28.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

17h30 - Bahia sub-20 x São Pulo sub-20 - Brasileirão Sub-20

19h - Amazonas x Mirassol - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Amazonas x Mirassol - Brasileirão Série B

ESPN

19h - Junior de Barranquilla x Botafogo - Copa Libertadores

19h - Peñarol x Rosario Central - Copa Libertadores

21h - Bolívar x Palestino - Copa Libertadores

21h - Flamengo x Millonarios - Copa Libertadores

19h - Corinthians x Racing-URU - Copa Sul-Americana

21h30 - Coquimbo Unido x RB Bragantino - Copa Sul-Americana

21h30 - Internacional x Belgrano - Copa Sul-Americana

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

19h - Junior de Barranquilla x Botafogo - Copa Libertadores

19h - Peñarol x Rosario Central - Copa Libertadores

21h - Bolívar x Palestino - Copa Libertadores

21h - Flamengo x Millonarios - Copa Libertadores

19h - Corinthians x Racing-URU - Copa Sul-Americana

21h30 - Coquimbo Unido x RB Bragantino - Copa Sul-Americana

21h30 - Internacional x Belgrano - Copa Sul-Americana

Globoplay

17h30 - Bahia sub-20 x São Pulo sub-20 - Brasileirão Sub-20

19h - Amazonas x Mirassol - Brasileirão Série B

Paramount+

19h - Atlético-MG x Caracas - Copa Libertadores

19h - LDU x Universitário - Copa Libertadores

19h - Argentinos Juniors x Nacional-PAR - Copa Sul-Americana

21h30 - Delfín x Real Tomayapo - Copa Sul-Americana

21h30 - Racing x Sportivo Luqueño - Copa Sul-Americana

DAZN