Fluminense x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Fluminense e Juventude se enfrentam neste sábado, 1, às 18h30, no estádio do Maracanã. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

O Flu teve um desempenho exemplar na fase de grupos da Libertadores. Com quatro vitórias e dois empates, a equipe se manteve invicta e garantiu a liderança de seu grupo. Agora, o time carioca concentra suas atenções novamente no Brasileirão.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Juventude hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre o Fluminense x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Juventude hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre o Fluminense x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Provável escalação do Juventude

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Thiaguinho, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias.