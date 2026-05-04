Copa do Mundo 2026: quanto vice-campeão deve levar para casa? Veja valores

A Fifa elevou a premiação da Copa do Mundo de 2026 para US$ 871 milhões, com aumento direto nos valores destinados ao vice-campeão, que atingem novo patamar histórico.

A seleção que terminar em segundo lugar receberá US$ 36,5 milhões, valor superior aos US$ 30 milhões pagos na edição de 2022. A alta acompanha a expansão geral da premiação do torneio.

Vice-campeão com maior remuneração

O valor destinado ao segundo colocado cresce US$ 6,5 milhões em relação à última Copa. A quantia posiciona o vice como um dos principais beneficiados pelo novo modelo financeiro.

A diferença em relação ao campeão permanece relevante, mas a elevação do prêmio reduz a distância proporcional entre as duas posições no topo.

Estrutura de distribuição

A premiação da Copa segue modelo progressivo, com valores maiores conforme o avanço das seleções. O vice-campeão concentra uma das maiores parcelas, atrás apenas da equipe campeã.

Esse formato direciona a maior parte dos recursos às seleções que chegam à final, ampliando o peso financeiro das fases decisivas.

Base garantida e bônus

Além do prêmio final, todas as seleções classificadas recebem ao menos US$ 12,5 milhões. O valor inclui US$ 2,5 milhões para preparação e US$ 10 milhões pela participação.

No caso do vice-campeão, esse montante inicial se soma aos bônus acumulados ao longo das fases eliminatórias até a decisão.

Comparação com outras posições

O terceiro colocado receberá US$ 32,5 milhões, enquanto o quarto lugar ficará com US$ 30,5 milhões. A diferença reforça o peso financeiro de chegar à final.

A estrutura cria uma hierarquia clara de premiação, com concentração de recursos nas primeiras posições.

Maior premiação da história

O total de US$ 871 milhões consolida a edição de 2026 como a mais lucrativa da história da Copa do Mundo.

A ampliação acompanha o novo formato com 48 seleções, aumentando o volume de recursos distribuídos e elevando os ganhos das equipes que alcançam o topo do torneio.