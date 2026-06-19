Esporte

Fase de grupos copa 2026

Turquia x Paraguai: onde assistir ao vivo e horário jogo da Copa do Mundo

O jogo ganha caráter decisivo porque ambas as seleções estrearam com derrota no Grupo D

Omar Alderete, Gabriel Avalos e Alex Arce durante treinamento da seleção do Paraguai: seleção faz sua primeira participação no torneio desde 2010 (DANIEL DUARTE/AFP)

Omar Alderete, Gabriel Avalos e Alex Arce durante treinamento da seleção do Paraguai: seleção faz sua primeira participação no torneio desde 2010 (DANIEL DUARTE/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 07h49.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 07h54.

Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 em um duelo direto por recuperação e sobrevivência no torneio. A partida será transmitida por Globo, Sportv e CazéTV.

A partida será disputada na madrugada deste sábado, com início à 0h (horário de Brasília, na virada para o dia 20), no Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium), em Santa Clara, nos Estados Unidos.

O Grupo D reúne também Estados Unidos e Austrália, que venceram em suas estreias, o que coloca ainda mais pressão no confronto.

Momento das equipes

O jogo ganha caráter decisivo porque ambas as seleções estrearam com derrota no Grupo D. A Turquia foi superada pela Austrália por 2 a 0, enquanto o Paraguai sofreu uma goleada por 4 a 1 diante dos Estados Unidos.

Assim, o duelo é visto como fundamental para manter chances de classificação.

Contexto do confronto

Turquia e Paraguai têm histórico reduzido de confrontos: os dois países se enfrentaram apenas uma vez, em amistoso disputado em 1995, que terminou empatado sem gols.

Além disso, o duelo coloca frente a frente duas seleções em momentos distintos no cenário internacional:

  • a Turquia retorna à Copa do Mundo após 24 anos de ausência;
  • o Paraguai volta ao torneio depois de 16 anos

Serviço da partida

  • Jogo: Turquia x Paraguai
  • Competição: Copa do Mundo 2026 – fase de grupos (Grupo D, 2ª rodada)
  • Data: 19 de junho de 2026
  • Horário: 0h (de Brasília, madrugada de sábado)
  • Local: Levi’s Stadium, Santa Clara (EUA)
  • Onde assistir: Globo, Sportv e CazéTV
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