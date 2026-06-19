Turquia x Paraguai: onde assistir ao vivo e horário jogo da Copa do Mundo

Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 em um duelo direto por recuperação e sobrevivência no torneio. A partida será transmitida por Globo, Sportv e CazéTV.

A partida será disputada na madrugada deste sábado, com início à 0h (horário de Brasília, na virada para o dia 20), no Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium), em Santa Clara, nos Estados Unidos.