Turquia x Paraguai: onde assistir ao vivo e horário jogo da Copa do Mundo

Omar Alderete, Gabriel Avalos e Alex Arce durante treinamento da seleção do Paraguai: seleção faz sua primeira participação no torneio desde 2010 (DANIEL DUARTE/AFP)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 07h49.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 07h54.
Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 em um duelo direto por recuperação e sobrevivência no torneio. A partida será transmitida por Globo, Sportv e CazéTV.
A partida será disputada na madrugada deste sábado, com início à 0h (horário de Brasília, na virada para o dia 20), no Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium), em Santa Clara, nos Estados Unidos.
O Grupo D reúne também Estados Unidos e Austrália, que venceram em suas estreias, o que coloca ainda mais pressão no confronto.
O jogo ganha caráter decisivo porque ambas as seleções estrearam com derrota no Grupo D. A Turquia foi superada pela Austrália por 2 a 0, enquanto o Paraguai sofreu uma goleada por 4 a 1 diante dos Estados Unidos.
Assim, o duelo é visto como fundamental para manter chances de classificação.
Turquia e Paraguai têm histórico reduzido de confrontos: os dois países se enfrentaram apenas uma vez, em amistoso disputado em 1995, que terminou empatado sem gols.
Além disso, o duelo coloca frente a frente duas seleções em momentos distintos no cenário internacional: