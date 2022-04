Vedacit quer reduzir moradias inadequadas e pede ajuda aos universitários

Durante uma semana, 47 estudantes estrangeiros de 12 países, como Estados Unidos, Canadá e Alemanha visitiram moradias do Jardim Ubirajara, periferia na zona sul de São Paulo capital. Na ocasião, eles entenderam como são construídas as casas da região e buscaram formas de melhorar a qualidade de vida da população. A iniciativa foi organizada pela Fundação Dom Cabral e fabricante de impermeabilizantes Vedacit é um dos passos da empresa que tem o compromisso de reduzir em 1,6 milhão as moradias inadequadas no Brasil até 2025.

"Pudemos conhecer as ideias dos estudantes divididos em oito grupos e foi muito interessante porque eles trouxeram um olhar de fora em busca de soluções com propósito, considerando também os negócios que realizamos", diz Marcos Bicudo.

No início da semana de imersão, os participantes foram recepcionados pelo COMUTA, negócio social com foco em reforma de habitação de baixa renda, que mostrou a realidade das habitações e o dia a dia de trabalho.

Fernando Assad, fundador da Nova Vivenda, também compartilhou experiências. A plataforma de soluções para habitação de baixa renda atua em parceria com empreendedores sociais por todos o país. "Fernando trouxe o contexto da habitação e a realidade dos empreendedores sociais que atuam com essa temática no Brasil", diz Bicudo.

Após a visita, os estudantes receberam o desafio e apresentaram as soluções. Foi realizada uma pré-avaliação pelos profissionais da Dom Cabral, pela equipe do Comuta e pela Vedacit. Os três destaques selecionados foram apresentados ao Marcos Bicudo, presidente da Vedacit, que fez as considerações finais. Pela Vedacit, participaram da avaliação Luis Fernando Guggenberger, executivo de Marketing, Inovação e Sustentabilidade e Anderson Passos, gerente de Marca e Relacionamento.

"A expectativa é de que com essa experiência possamos entender mais a dimensão dos problemas da habitação em comunidades e que nem sempre estão visíveis para quem não convive nessas regiões. Sabemos também que não é possível mudarmos realidades sozinhos, então trabalhamos com a Dom Cabral, mas também com empresas do nosso setor e com possibilidades de diminuir o preço do produto em regiões que mais precisam", diz Bicudo.

Para Heiko Spitzeck, professor na área de sustentabilidade e gerente do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, o objetivo era deixar os estudantes refletirem sobre propósito e sustentabidiade no negócio.

"Fizemos a parceria com a Vedacit por ser uma empresa que tem o objetivo de melhorar as moradias, conseguir impactar as pessoas ao diminuir a umidade, o mofo e melhorar a saúde ao diminuir o índice de doenças respiratórias. Ao mesmo tempo, com isto, a companhia consegue um aumento de clientes e lucro, o que reforça como o propósito é necessário nas empresas".