Unipar amplia a produção de cloro de olho no mercado sucroalcooleiro

De olho em um dos maiores mercados do agronegócio brasileiro, a Unipar tem investido em um projeto que pretende popularizar o uso de ácido clorídrico na produção de açúcar e álcool no Brasil, já que hoje o ácido sulfúrico domina o mercado.

A empresa aposta em um projeto, desenvolvido e testado em universidades e usinas-piloto, para comprovar a viabilidade do uso de ácido clorídrico no controle do processo de fermentação da cana.

Quem conta detalhes no podcast da EXAME Solutions é Rogério Costa, diretor comercial de Químicos da Unipar, que aponta que os resultados foram seguros, viáveis e muito vantajosos sob o ponto de vista econômico para o produtor.

“O cliente tem garantia de entrega e preço quando fecha um contrato com a Unipar, o cloro é produzido no Brasil e não sofre abalos com a economia mundial”, diz. O produto desenvolvido pela Unipar teria vantagens sobre o ácido sulfúrico, que é importado e sofre oscilações do mercado externo, e que assistiu a uma escalada de preços sem precedentes durante a pandemia.

A Unipar pretende dobrar sua capacidade produtiva nos próximos dez anos e está ampliando a produção de cloro também de olho no mercado sucroalcooleiro, investindo nas plantas de Camaçari (BA) e Santo André (SP).

Ouça a entrevista completa sobre o projeto que pretende conquistar o mercado sucroalcooleiro – e confira os planos de expansão da Unipar nos próximos anos.